L1 : Angers ne fera aucun cadeau au LOSC, le PSG souffle

Dimanche soir, lors de la 38e et dernière journée de Ligue 1, le Lille OSC et le Paris Saint-Germain se joueront le titre à distance.

Les deux premiers du championnat de France seront sur un même pied d’égalité, puisque le LOSC et le PSG seront en déplacement, comme Monaco d’ailleurs, qui peut encore être sacré. Si les Parisiens iront à Brest, qui lutte pour son maintien, les Dogues se rendront à Angers, qui n’a plus rien à jouer en cette fin de saison. Mais ce n’est pas pour autant que le SCO va faire une fleur à Lille. Surtout que ce match sera le dernier de Stéphane Moulin sur le banc angevin après dix ans de bons et loyaux services. Ce qui signifie donc que l’entraîneur français aura envie de partir sur une bonne note, titre ou pas titre.

« On ne joue un rôle d'arbitre pour personne »

« Envie de voir Lille champion ? Non, ce n'est pas ça. J'ai vécu ce genre de situations avec Toulouse il y a six ans, quand le TFC était venu chercher son maintien lors de la dernière journée. On avait joué le jeu comme on a toujours joué le jeu sur les derniers matchs. Ce qui est toujours ambigu, c'est de jouer un rôle d'arbitre. Mais on ne joue un rôle d'arbitre pour personne. Je n'ai pas de préférence. Mais si Lille doit venir gagner chez nous, notre objectif sera de leur rendre la tâche difficile et de gagner. Car notre métier, c'est avant tout de gagner des matchs. Mais c'est toujours ennuyeux de se retrouver parfois mêler à des choses comme face à Toulouse. On nous avait reprochés d'avoir joué trop le jeu. J'avais félicité les Toulousains, car ils étaient venus chercher ce maintien et qu'on ne leur avait pas donné. Je vois le sport comme ça : quand on doit gagner, on ne doit pas attendre de l'adversaire qu'il nous laisse gagner. Donc, oui, pour ça, je préférerais que Lille soit champion avant comme ça on sera responsable de rien », a détaillé, sur France Football, Moulin, qui avoue donc que le LOSC devra aller chercher son titre. De quoi rassurer un peu les joueurs du PSG, même si au final, tout se jouera sur les terrains dimanche à partir de 21 heures.