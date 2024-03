L'OM va sauver sa saison, pas l'OL

Dans : Ligue 1.

Dernier de Ligue 1 il y a quelques semaines, l’OL a réalisé une belle remontée au classement et se trouve actuellement à la 11e place. Grâce à un mercato important cet hiver, le club rhodanien nourrit de grandes ambitions mais va finir déçu. Ce ne sera pas le cas de l'OM.

Au mois de janvier, l’Olympique Lyonnais a été très actif sur le marché des transferts en recrutant sept joueurs. La mission de Pierre Sage était simple : sauver les Gones de la relégation. Dernier du championnat au mois de novembre, l’OL a réussi une belle remontée et se trouve actuellement onzième. Mais avec cet effectif désormais très riche et une véritable concurrence à chaque poste, les coéquipiers d’Alexandre Lacazette peuvent-ils aller chercher plus que le maintien, à savoir une place en Conférence League ou en Europa League ? La question se pose sur les bords du Rhône, où l’on estime chez certains observateurs que l’effectif a de l’allure et qu’il peut permettre de nourrir de belles ambitions.

A en croire William Gallas, interrogé au sujet des ambitions de l’OM et de l’OL en cette fin de saison, il sera toutefois très difficile pour l’équipe de Pierre Sage de combler le retard accumulé en début de saison au point d’accrocher une place en coupe d’Europe. « Je pense que Marseille a de meilleures chances de se qualifier pour la Ligue Europa que pour la Ligue des Champions. Marseille a aussi de meilleures chances de se qualifier pour l'Europe que Lyon. Lyon a commencé la saison en bas du classement, maintenant ils se sont réveillés et prennent les matchs les uns après les autres. Mais en tant que supporter de Marseille, je pense qu'ils ont plus d'opportunités que Lyon d'arracher une place en Europe » a jugé l’ancien défenseur de l’Equipe de France, pas convaincu que l’OL a les capacités pour revenir dans le haut du classement. Il faut dire que la défaite brutale contre Lens sur le score de 3-0 dimanche soir au Groupama Stadium a remis l’équipe de Pierre Sage à sa place. Certes, l’OL a réalisé une belle remontée mais les Gones ne sont pas encore au niveau du top 5 européen et le match face aux Sang et Or l’a démontré.