L’OM sur son nuage, Bordeaux foudroyé par Caen !

Dans : Ligue 1, OM, RCSA, Bordeaux, SMC.

Marseille a mis du temps, manquant même un pénalty par Germain, pour venir à bout de Strasbourg (2-0). Surprise à Bordeaux, où Caen a profité de dernières minutes folles pour s’imposer en Gironde (0-2).

Enchainer les succès, même contre des équipes moins prestigieuses, telle était la mission de l’OM ce mardi face à Strasbourg. Cela a été difficile mais les Olympiens sont parvenus à leurs fins. Dans une rencontre qui a mis un temps fou à se lancer, Germain manquait un pénalty et l’occasion de mettre son équipe devant en seconde période (72e). La fin de match était un peu folle et Njié, tout juste entré en jeu, finissait le travail après un tir de Germain repoussé par Koné (1-0, 79e). Une ouverture du score logique, et au final un succès 2-0 grâce à la réalisation d’un autre entrant, Payet (2-0, 89e) après une jolie feinte sur le gardien strasbourgeois.

Autre match, et autre finish de folie à Bordeaux, où le maigre public s’est ennuyé ferme pendant 88 minutes. Et tout s’est joué une action très loin du ballon. Au centre, Santini glissait un coup de coude à Baysse, et le défenseur central, pourtant expérimenté, répondait par un gros coup à l’attaquant caennais. Pénalty et carton rouge, avec but en prime pour le Croate (0-1, 89e). Dans les arrêts de jeu, Rodelin faisait preuve de sang-froid et de précision pour marquer d’un tir du milieu de terrain, alors que Costil était sorti pour tenter de provoquer l’égalisation (0-2, 93e). Un scénario fou qui pourrait bien condamner un Jocelyn Gourvennec, qui n’avait déjà plus de joker dans sa manche.