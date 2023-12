L’OL mal payé, Lens se remet la tête à l’endroit

Dans : Ligue 1.

Par Eric Bethsy

14e journée de Ligue 1

Stade Bollaert-Delelis

Le Racing Club de Lens bat l'Olympique Lyonnais 3-2

Buts pour le RC Lens : Saïd (26e), Frankowski (52e sp, 74e)

Buts pour l'OL : O'Brien (15e, 72e)

Exclusion : Sotoca (90e) pour Lens

Trois jours après la gifle infligée par Arsenal (6-0) en Ligue des Champions, le Racing Club de Lens a relevé la tête. Le vice-champion de France en titre est venu à bout de l’Olympique Lyonnais (3-2) au terme d’un match fou ! Les détracteurs de la Ligue 1 seront ravis, la partie a été riche en spectacle. Lyon réalisait une belle entame et réussissait, malgré le raté de Moreira, à ouvrir le score sur une reprise d’O’Brien (0-1, 15e), l’un des hommes de cette rencontre.

Le doublé d'O'Brien n'a pas suffi pour l'OL

C’est effectivement le défenseur central qui commettait une énorme erreur à l’origine de l’égalisation de Saïd (1-1, 26e). Un soulagement pour des Lensois en difficulté, mais revenus avec davantage d’intensité en deuxième période. Résultat, les locaux obtenaient rapidement un penalty très litigieux, et conclu par l’entrant Frankowski (2-1, 52e). On pensait la lanterne rouge assommée. Mais les hommes de l’intérimaire Pierre Sage, sans doute auteurs de leur meilleur match cette saison, poussaient et revenaient, toujours grâce à O’Brien (2-2, 72e) sur un nouveau corner.

Malheureusement pour l’OL, les Sang et Or reprenaient l’avantage dans la foulée ou presque grâce au double buteur Frankowski (3-2, 74e), dont la reprise était déviée par Lovren. Les Gones tenteront bien de pousser, surtout après l’exclusion de Sotoca (90e) pour une semelle sur Tagliafico. Mais c’était insuffisant pour empêcher Lens de s’imposer et de recoller au bon wagon.