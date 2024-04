L'OL et le PSG s'associent et c'est une surprise

Dans : Ligue 1.

Par Claude Dautel

Dans un communiqué commun, l'Olympique Lyonnais et le Paris Saint-Germain ont annoncé mener une action commune. But de cette association, faire la promotion du football féminin français.

Ce samedi soir, l'équipe féminine de l'OL recevra (19h) son homologue du PSG en demi-finale aller de la Ligue des champions, le match retour étant programmé le dimanche 28 avril au Parc des Princes. Hasard du calendrier, ce dimanche, ce sont les garçons de Lyon qui défieront le Paris Saint-Germain en Ligue 1, mais là n'est pas le sujet du communiqué commun publié par les équipes féminines de l'OL et du PSG. Avec DAZN, diffuseur officiel de la Ligue des champions féminine, les deux clubs tricolores se sont unis pour faire la promotion du football féminin tricolore.

« A travers une campagne de communication commune « THE BEST OF FRENCH FOOTBALL », les deux clubs et le leader du streaming sportif tiennent à rappeler que seule la France compte deux équipes encore en lice en UEFA Women’s Champions League. L’occasion pour l’ensemble des fans de football de se rassembler dans deux des plus grands stades français pour y voir s’affronter les meilleures joueuses mondiales. Une rencontre au sommet, très attendue, qui promet de partager de belles émotions ainsi que de célébrer le football français de la meilleure des manières. Cette alliance inédite entre les deux clubs sportivement rivaux, soutenue par le diffuseur officiel DAZN, traduit de la volonté commune de promouvoir le football français ainsi que ses actrices qui le représentent aujourd’hui et dans les années à venir », indiquent dans un communiqué commun l'Olympique Lyonnais et le Paris Saint-Germain. Une action qui n'empêche évidemment pas une énorme rivalité entre les deux phares.