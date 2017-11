Khazri offre un incroyable derby à Rennes !

Dans : Ligue 1, Rennes, FC Nantes.

Au terme d’un scénario hallucinant, le Stade Rennais a remporté le derby contre Nantes (2-1) ce samedi. Grâce à un doublé de Khazri, le coach Sabri Lamouchi obtient son premier succès.

Quel scénario dans ce derby ! Alors que ce match était timidement parti… Malgré un bon premier quart d’heure, Rennes ne parvenait pas à se procurer d’occasions, si ce n’est sur une frappe lointaine de Bourigeaud non cadré. Solide, Nantes prenait peu à peu le contrôle. Les Canaris passaient même près de l’ouverture du score sur une tête chanceuse de Sala qui heurtait le poteau ! Il fallait attendre la fin de la première période pour voir les Bretons pousser.

Sans les interventions in extremis de Dubois et Pallois, Khazri et Bourigeaud auraient sûrement trompé Tatarusanu, auteur d’un bel arrêt devant Hunou ! Mais le gardien nantais retardait simplement les choses. Peu après le retour des vestiaires, Khazri, clairement hors-jeu, n’était pas signalé et trouvait le chemin des filets d’une frappe croisée (1-0, 51e). Evidemment, les Nantais contestaient à l’image de Pallois, averti une première fois, puis une deuxième fois 6 minutes plus tard : carton rouge pour le défenseur central !

Khazri le sauveur

Mais curieusement, c’est Nantes qui gardait le ballon et qui dominait. Résultat, Mexer offrait un penalty aux Canaris ! En force, Sala égalisait (1-1, 73e). On pouvait donc s’inquiéter pour Rennes. Mais ce derby était fou ! Les locaux réagissaient en fin de match et arrachaient la victoire, toujours grâce à Khazri (2-1, 88e), qui profitait d’une faute d’André sur Sala. Autant dire que les Nantais vont râler… En tout cas, Rennes s’offre son premier succès sous les ordres de Lamouchi et remonte provisoirement à la 8e place.