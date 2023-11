Fin de la VAR en Ligue 1, un président débranche les arbitres

Dans : Ligue 1.

Par Alexis Rose

Échaudé par les décisions prises par la VAR lors des derniers matchs de son club de Brest, le président Denis Le Saint a proposé à la Ligue de supprimer l'arbitrage vidéo en L1.

L’histoire d’amour entre le Stade Brestois et la VAR est terminée… Depuis plusieurs semaines, tous les membres du secteur sportif du SB29 se sont plaints de l’arbitrage vidéo, que ce soit le directeur sportif Grégory Lorenzi ou l’entraîneur Eric Roy, pour qui l'arbitrage « était mieux avant ». Une déclaration que le coach français avait faite cette semaine, trois semaines après la défaite polémique de son équipe à Monaco… Mais ce coup de gueule n’a semble-t-il pas servi, puisque ce dimanche, lors de la victoire de son équipe à Montpellier (3-1), Roy s’est encore plaint de la VAR. Pour lui, le penalty obtenu par le MHSC pour une faute de Le Douaron sur Tamari était injuste, alors que le coach aurait bien voulu que Monsieur Gaillouste aille vérifier la vidéo sur un contact non-sifflé sur Lees-Melou après l’heure de jeu.

Denis Le Saint veut une suppression de la VAR en Ligue 1

Trop c’est trop, et le président de Brest a donc décidé de prendre les choses en mains pour en finir avec les injustices. Selon L’Equipe, Denis Le Saint « va envoyer un courrier à Vincent Labrune, le président de la Ligue de Football Professionnelle, afin que celle-ci saisisse les instances dans le but de supprimer le VAR ». Si cette demande « a évidemment très peu de chances d'aboutir », tant la VAR est maintenant ancrée dans le football moderne, cette plainte montre un certain ras-le-bol de la part des acteurs de la L1 par rapport à cet outil devant à la base annuler toute faute d'arbitrage, mais qui crée finalement plus de problèmes qu’autre chose… C’est donc maintenant aux arbitres de trouver les bonnes solutions pour rendre la VAR incritiquable ou presque.