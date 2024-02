Droits TV ‍: Vincent Labrune cache peut-être une grosse surprise

Dans : Ligue 1.

Par Claude Dautel

Dans l'attente de savoir qui diffusera la Ligue 1 en France la saison prochaine, les clubs de football sont inquiets. Car le départ de Kylian Mbappé n'aide pas à valoriser le championnat. Mais le président de la LFP a souvent réussi à surprendre tout le monde.

Il n'y a pas encore eu de fumée blanche au-dessus des locaux de la Ligue de Football Professionnel dans le très chic 16e arrondissement de Paris, mais chaque jour qui passe nous rapproche du verdict final. Depuis que l'appel d'offres a débouché sur un échec, Vincent Labrune a pris les commandes du dossier, et l'ancien président de l'OM peut gérer cela comme il l'entend et au rythme qu'il souhaite. Tandis que DAZN, Beinsport et dans une moindre mesure Prime Vidéo semblent être en course pour s'offrir les neuf matches de chacune des journées de Ligue 1 à compter de la saison 2024-2025, le patron de la LFP reste discret, réservant ses rares sorties médiatiques au quotidien sportif et sans trop en dire sur un sujet ultra-sensible et hautement concurrentiel. Même si on a appris que Vincent Labrune a récemment fait un aller-retour au Qatar pour évoquer ce dossier.

La LFP est discrète sur les droits TV de la Ligue 1

Droits TV : La Ligue 1 gratuite, le projet est lancé ! https://t.co/MK5RYnFrcp — Foot01.com (@Foot01_com) February 23, 2024

Tandis que Vincent Labrune manœuvre en toute discrétion, nombreux sont ceux qui s'inquiètent sur l'effet direct du départ de Kylian Mbappé du PSG. Un départ qui intervient un an après ceux de Neymar et de Lionel Messi, ce qui n'est évidemment pas une bonne chose pour l'attractivité de la Ligue 1 à l'étranger. Cependant, interrogé par Eurosport, Pierre Maes, consultant international en droits TV du sport et grand spécialiste de ce dossier, avoue qu'il s'attend à ce que Vincent Labrune réussisse à surprendre tout le monde, comme cela avait été le cas lorsqu'il était allé chercher Prime Vidéo après le fiasco Téléfoot en 2021.

« On sait très bien que Vincent Labrune cache son jeu à merveille. Lors des précédentes négociations, il nous a fait croire jusqu'au bout que Canal + tenait la corde avant de vendre les droits à Amazon, donc il faut être assez prudent sur les impressions qu'on peut avoir sur ces négociations de gré à gré qui sont très discrètes », prévient le spécialiste des droits TV. Même si le milliard d'euros espérés par l'ancien patron de l'Olympique de Marseille semble illusoire, les clubs de Ligue 1 peuvent donc toujours croire au miracle.