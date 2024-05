Droits TV ‍: Prime Vidéo refuse cette offre, c'est l'écran noir

Dans : Ligue 1.

Par Claude Dautel

Le football français en a bientôt terminé avec Amazon Prime, puisque si la chaîne du groupe américain diffusera bien le tournoi de Roland-Garros, son pass Ligue 1 n'existera plus après le match retour de play-off entre Metz et l'ASSE. Une ultime proposition a été refusée.

Au moment où commenceront les internationaux de France de tennis, les journalistes et consultants spécialistes de la Ligue 1 de Prime Vidéo auront rangé leurs affaires et devront trouver un nouveau job. Une situation compliquée pour de nombreux confrères qui avaient déjà été trahis par Mediapro il y a trois ans et qui s'étaient relancés avec succès via la chaîne d'Amazon. Mais les affaires sont les affaires, et le Pass Ligue 1 est désormais à conjuguer au passé, même si c'est bien une co-diffusion entre Prime Vidéo et Beinsports qui aura lieu pour les deux matchs entre l'ASSE et Metz pour savoir qui sera en L1 la saison prochaine. Puis la Ligue 1 disparaîtra sur la plate-forme américaine. Pourtant, les patrons de la chaîne ont reçu une ultime proposition qui aurait permis d'avoir un mois et demi de bonus.

Trois belles années et le Pass Ligue 1 est mort

En effet, n'ayant trouvé aucun diffuseur voulant programmer l'intégralité de l'Euro 2024, soit 51 matchs, l'UEFA a récemment contacté Prime Vidéo en lui proposant ce package pour un peu moins de 30 millions d'euros. En effet, si TF1 et M6 ont acheté 25 des 51 matchs, 26 n'ont aucun diffuseur, et dans ces rencontres il y a tout de même 3 matchs comptant pour les huitièmes de finale de l'Euro 2024 qui débutera dans trois semaines en Allemagne. L'instance européenne pensait que cela pourrait permettre à Prime Vidéo de continuer à donner du football via son Pass Ligue 1 jusqu'au 14 juillet prochain, date de la finale.

Mais le groupe américain n'a pas fait durer le suspense, et a totalement rejeté cette possibilité, confirmant qu'au coup de sifflet final de Metz-ASSE le dimanche 2 juin prochain, tout sera réellement terminé. Un choix qui semblait évident puisque le groupe Amazon n'est plus du tout en course non plus pour les droits de la Ligue 1. Pour faire un ultime cadeau, les deux matchs entre Saint-Etienne et