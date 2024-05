Droits TV ‍: Personne n'achète la L1, une première mesure anti-panique

Dans : Ligue 1.

Par Alexis Rose

Toujours dans l’incertitude la plus totale par rapport aux montants des futurs Droits TV, les clubs de Ligue 1 ne peuvent pas encore prévoir précisément leur budget de la saison prochaine. Un vrai problème que la DNCG va prendre en compte au moment des grands oraux.

L’exercice 2023-2024 de Ligue 1 s’est officiellement terminé dimanche dernier, et tous les clubs ont déjà commencé à préparer la suite des évènements, avec notamment le mercato d’été dans le viseur. Sauf qu’à l’heure actuelle, les budgets des clubs sont plus qu’incertains vu que la LFP n’a toujours pas trouvé de diffuseurs pour acheter les droits TV sur la période 2024-2029… Si la Ligue a trouvé un accord majeur avec la société suisse de marketing sportif Infront pour la commercialisation des matchs à l’étranger, Vincent Labrune cherche encore son bonheur en France, où une grosse partie du chèque des 900 millions d’euros annuels globaux est espérée. Suite à un appel d’offres infructueux en octobre 2023, le président de la LFP négocie de gré à gré avec les principaux acteurs du marché télévisuel pour obtenir le meilleur contrat possible pour les clubs. Mais entre beIN Sports, Canal+ ou des diffuseurs comme Amazon ou DAZN, aucun accord n’a réussi à être trouvé pour le moment. Pas de quoi rassurer les formations de la L1 en vue du mercato d’été.

Prudence pour l’élaboration du budget prévisionnel

Ligue 1: face à l'incertitude des droits TV, la DNCG appelle les clubs à la prudence avec leur budgethttps://t.co/va9D3v8wAh — 𝔹𝕦𝕐𝕒𝔹𝕠𝔾 (@BuYaBoG) May 23, 2024

C’est donc pour éviter toute sorte de panique que la DNCG a envoyé un courrier de sensibilisation aux présidents avant les passages devant le gendarme financier du foot français. Dans ce courrier, Jean-Marc Mickeler a demandé aux clubs d’être prudents pour l’élaboration de leur budget prévisionnel. Le boss de la DNCG préconise de partir sur un maintien du montant des droits TV actuels, à savoir 663 ME, pour préparer le budget de la saison prochaine. À noter qu’avec le nouveau guide de répartition des droits favorisant les clubs qualifiés en Coupes d’Europe, certaines formations vont devoir se serrer la ceinture. Avant de potentiellement lâcher du lest ensuite, vu que la DNCG va proposer aux clubs une modification des chiffres avancés en fonction du montant des futurs Droits TV. En attendant, les clubs vont devoir gérer leur masse salariale du mieux possible pour ne pas être sanctionné par le gendarme financier avant le début du mercato estival.