Droits TV ‍: Macron et le Qatar trouvent un deal en or, Canal+ bloque tout ‍!

Le forcing d'Emmanuel Macron pour trouver une solution capable de sauver le football français est en train de payer avec un gros effort réalisé par BeIN Sports. Mais Canal+ a un énorme pouvoir de nuisance et l'utilise actuellement selon L'Equipe.

Le dossier des droits TV est toujours en instance, et au fur et à mesure que la saison avance, cela risque de se tendre. Surtout que, quand une solution est trouvée, un bloquage apparait comme c’est le cas actuellement. Encore ce mardi soir, un diner au sommet a eu lieu à l’Elysée avec notamment Emmanuel Macron, l’Emir du Qatar et Vincent Labrune, le patron de la LFP. Inutile de préciser que le dossier des droits TV de la Ligue 1 a été abordé, tant le Président de la République aime essayer d’aider dans ce dossier capital du football français. Et pour cela, le Qatar, via BeIN Sports, est bien parti pour faire un effort imprévu afin d’éviter un fiasco colossal.

Deux solutions trouvées pour BeIN Sports

En effet, le Qatar ne peut pas vraiment se permettre une nette baisse de l’argent des diffuseurs, ne serait-ce que pour la santé financière du PSG et éviter une trop grande disparité avec ses voisins européens. Ainsi, BeIN Sports a accepté de faire un gros effort sur les droits internationaux, qui étaient plutôt bas. Mais surtout, le média qatari va s’immiscer dans les droits en France, alors que ce n’était pas la tendance. L’idée est de compléter l’offre de DAZN pour récupérer un match en exclusivité, et deux en co-diffusion, afin de permettre à l’enveloppe de grossir. Mais si l’offre de DAZN s’avérait trop faible comme ce semble être le cas actuellement, alors une solution extrême pourra être mise sur la table.

En effet, selon L’Equipe, poussé par Emmanuel Macron, BeIN Sports pourrait tout simplement récupérer l’ensemble des droits TV de la Ligue 1, en France comme à l’étranger, pour une enveloppe globale de 900 millions d’euros. De quoi faire un tour de table triomphant et un seul interlocuteur qui sauverait véritablement le football français d’une énorme claque. Une solution que prise en tout cas Vincent Labrune.

Mais ce plan se heurte à Canal+, qui a décidé de ne pas participer à l’appel d’offres ni aux discussions, mais a son mot à dire en tant que distributeur de BeIN Sports notamment. Et la chaine du groupe Bolloré ne souhaiterait tout simplement pas, selon Etienne Moatti, payer les conséquences d’une vente réussie des droits TV. « Car beIN Sports est distribué par le groupe Canal+, qui n'a pas forcément très envie que la vente du Championnat de France soit un succès, car cela l'obligerait notamment à payer plus cher la distribution de beIN Sports ou d'une autre chaîne qui récupérait la L1 », livre le journaliste spécialisé, pour qui c’est actuellement Canal+ qui bloque la solution qui permettrait au football français de retrouver le sourire. Et sans garantie financière de distribution de la part de la chaine cryptée, BeIN Sports ne veut pas aller droit dans le mur et donc finaliser cette fameuse offre à 900 ME.