Droits TV ‍: La Ligue 1 sauvée par « ‍Starsky et Hutch ‍»

Dans : Ligue 1.

Par Claude Dautel

La saison de Ligue 1 entre dans ses deux derniers mois et on ne connaît toujours pas le futur diffuseur du championnat. A priori, il ne faut surtout pas paniquer.

Sur quelle(s) chaîne(s) faudra-t-il se connecter la saison prochaine pour regarder les matchs de Ligue 1 et de Ligue 2 ? Ils doivent être très peu nombreux ceux qui à cette date doivent en savoir plus sur le futur contrat de diffusion de nos championnats, la seule certitude étant qu'il n'y aura pas d'écran noir. Si certains s'inquiètent de l'absence d'un contrat déjà signé entre la Ligue de Football Professionnel et les diffuseurs, ce qui doit rapporter des centaines de millions d'euros par an aux clubs, ce n'est pas le cas de Jacques Vendroux. Dans le Journal du Dimanche, le très expérimenté journaliste estime qu'il n'y a rien à craindre grâce au duo composé de Vincent Labrune, président de la LFP, et Arnaud Rouger, directeur général de cette même LFP. Notre confrère n'hésite pas à les comparer à Starsky et Hutch, et même Frank Sinatra et Dean Martin et dit pourquoi la Ligue 1 peut dormir tranquille.

La Ligue 1 peut dormir tranquille

Jacques Vendroux se met au ski nautique en direct sur CNews. Déjà culte pour les bêtisiers ! pic.twitter.com/j2lay73Mn6 — Florian Guadalupe (@FlorianGua) March 29, 2024

Jacques Vendroux pense que le dossier des droits TV de la Ligue 1 est parfaitement géré par les deux dirigeants de la Ligue de Football Professionnel et il dit pourquoi. « C'est la première fois depuis très longtemps qu'à la LFP, le président et son numéro 2 s'entendent aussi bien et travaillent autant main dans la main pour le football français. Soyons confiants pour les droits télé. Vincent Labrune est un merveilleux négociateur, Arnaud Rouger un merveilleux opérateur (...) Ils font absolument tout ce qu’il faut pour la Ligue 1. Ils essayent par exemple d’obtenir un maximum d’argent pour les droits télé. Je vous le dis, on peut leur faire confiance », a prévenu le journaliste désormais sur Europe 1. Starky et Hutch apprécieront cet hommage.