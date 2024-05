Droits TV L1 ‍: Beinsports laisse tout tomber ‍!

Dans : Ligue 1.

Alors que Beinsports semblait être le seul candidat crédible au rachat de 100% des droits TV de la Ligue 1, Le Parisien annonce que faute d'un accord avec Canal+, la chaîne sportive qatarie renonce à son projet de chaîne consacrée à la L1.

Les 18 clubs de Ligue 1 doivent suer à grosses gouttes depuis quelques jours, car le deal qui paraissait imminent avec Beinsports pour l'acquisition des droits de diffusion de la Ligue 1 est bien parti pour tomber à l'eau. Journaliste au Parisien, dont il est le chef des sports, Laurent Perrin annonce que suite à une dernière réunion avec Canal+, qui lui a confirmé son retrait total dans ce dossier et donc son refus de payer plus cher la diffusion de Beinsports, le groupe qatari a renoncé à acheter 100% des droits et à lancer sa chaîne spécifique pour diffuser toute la Ligue 1. Pire encore, notre confrère dément fermement l'intervention de l'Emir du Qatar dans ce dossier à la demande d'Emmanuel Macron, alors que la rumeur circulait depuis des semaines. « Le Qatar n’a pas vocation à sauver la Ligue 1 et l’émir a des problèmes beaucoup plus importants à régler », a précisé une source proche de Beinsports.

La LFP peut commencer à trembler pour les droits de la L1

Et nos confrères de raconter les derniers événements de ce feuilleton très inquiétant. « Les échanges se sont multipliés entre Youssef Al-Obaidly, patron de BeIN Sports France, et son ami Maxime Saada, président de Canal+. Un vent d’optimisme s’est propagé de BeIN à la Ligue, jusqu’à ce qu’un coup de massue glace tout ce petit monde. La semaine dernière, Canal+ a annoncé à BeIN Sports que ce deal ne l’intéressait pas », précise Laurent Perrin. Désormais, la Ligue de Football Professionnel et Vincent Labrune comptent soit sur une décision de Canal+ de sauver la Ligue 1, mais avec une offre revue considérablement à la baisse, puisqu'on parle désormais de 500 millions d'euros pour les droits en France et plus 700 millions d'euros et seulement 150 millions d'euros pour les droits internationaux, soit un total de 650 millions d'euros jusqu'en 2029, soit sur la fameuse chaîne lancée par la LFP.

Pour cela, la Ligue souhaite que les fournisseurs d'accès à internet mettent la main à la poche afin de proposer à leurs abonnés la totalité des matches du championnat de Ligue 1 via sa propre chaîne. En attendant, mercredi 5 juin prochain, la LFP réunit son conseil d'administration et il ne fait aucun doute que ce dossier sera au coeur des débats. Car chaque semaine qui passe rend plausible un échec total des négociations et surtout un prix tiré vers le bas. Tout cela alors que CVC attend tout de même sa part du gâteau.