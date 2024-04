Droits TV ‍: Il avoue s'être totalement trompé

Dans : Ligue 1.

Par Corentin Facy

La fin de la saison approche et la Ligue va devoir accélérer sur le dossier des droits TV pour la période 2024-2029 car pour l’heure, on ignore sur quelles chaines le championnat de France sera diffusé l’an prochain.

Actuellement, ce sont Prime Video et Canal + qui se partagent les droits TV de la Ligue 1, à des conditions peu avantageuses pour la chaîne cryptée dans la mesure où Amazon a récupéré 80 % des matchs en direct pour une somme dérisoire après le fiasco Mediapro, tandis que Canal + continue de payer le prix fort pour le reste des rencontres. Ce désaccord majeur a sérieusement tendu les relations entre la chaîne cryptée et la LFP, qui espère toutefois qu’un accord sera trouvé avec Canal + pour la période 2024-2029.

Sans la chaîne du groupe Vivendi, il sera très difficile pour Vincent Labrune d’atteindre son objectif, à savoir de récupérer près de 900 millions d’euros pour les droits télévisuels du championnat de France de Ligue 1. Le flou est encore épais au sujet du montant qui sera versé et des futurs diffuseurs, mais une chose semble de plus en plus évidente : il n’y aura pas de nouvel entrant. Selon le journaliste spécialisé dans les droits télévisuels dans le sport Pierre Maes, il est désormais improbable que DAZN, Netflix, Google ou un autre « nouveau » rafle désormais la mise.

DAZN hors course pour diffuser la Ligue 1 ?

« 4 mois seulement avant le début de la saison 24/25. Au niveau domestique on peut oublier un nouvel entrant. À l'international, zéro deal annoncé. J'avais imaginé il y un gros mois que les choses allaient s'accélérer. Je me suis trompé » a humblement reconnu sur son compte X le journaliste. Cela voudrait donc dire que tout va se jouer entre trois diffuseurs pour les droits TV de la Ligue 1 sur la période 2024-2029 : BeIn Sports, Canal + et Prime Video. Un ticket BeIn – Canal tient la corde, car selon les derniers échos, Amazon n’est pas prêt à investir suffisamment pour conserver certains droits. La question est maintenant de savoir si Maxime Saada et Vincent Bolloré sont prêts à conclure un nouveau deal avec la Ligue de Football Professionnel, malgré l’immense désaccord des dernières années, qui a considérablement tendu les relations entre les deux institutions.