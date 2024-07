Droits TV ‍: DAZN-BeIN, la Ligue anticipe le crash

Dans : Ligue 1.

Par Guillaume Conte

Un vote, des effets d'annonce, mais toujours pas d'officialisation pour la vente des droits TV de la Ligue 1. Une situation qui reste inquiétante pour la Ligue, qui ne veut pas abandonner son plan B.

Un nouveau coup de théâtre n’est pas à exclure dans le dossier nébuleux des droits TV du football français. Ceux-ci n’ont toujours pas été officiellement attribués à moins d’un mois de la reprise du championnat, et il est donc impossible pour les supporters et les suiveurs de la Ligue 1 de se projeter sur les premiers matchs de la saison. Un accord de principe a été trouvé avec BeIN Sports et DAZN pour le partage des 9 rencontres par journées contre 500 millions d’euros, mais de nombreux points n’ont pas été réglés. Et il ne s’agit pas forcément de détails puisque cela concerne par exemple la répartition du meilleur match de la journée, rien que cela. Sans compter la durée du contrat qui n’est toujours pas trouvée, car la LFP souhaite s’ouvrir une porte de sortie au bout de deux ou trois ans, tandis que DAZN préfère la vision sur le long terme une fois le contrat signé, sur cinq ans.

Droits TV : DAZN promet l'enfer pour la Ligue 1 https://t.co/w4qzroNFeF — Foot01.com (@Foot01_com) July 22, 2024

C’est pourquoi, dans ce marasme qui n’aide pas le football français à avancer, la Ligue n’a pas souhaité abandonner son plan B aussi facilement. Ainsi, coup de pression ou simple procédure de secours, le dépôt du dossier de création de la chaine 100 % Ligue 1 auprès de l’ARCOM a été maintenu, ce qui, en cas de feu vert, autoriserait la chaine de la Ligue à émettre en France. Une preuve que toutes les options ne sont pas abandonnées au cas où DAZN, la LFP et BeIN Sports ne parviendraient pas à s’entendre.

En dépit des négociations exclusives toujours en cours, la Ligue n’a donc pas abandonné son plan B, avec la création d’une chaine par ses propres moyens et avec l’appui de la plateforme Max de la Warner. Ce n’est ni la solution souhaitée maintenant que le vote a été effectuée, ni celle envisagée car tout sera fait pour avoir un accord avec les opérateurs précités, mais pour une fois, la Ligue semble avoir tout anticipé et ne veut pas se retrouver totalement démunie en cas de nouveau coup de théâtre.