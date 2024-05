Droits TV ‍: Canal+ rafle tout le rugby et humilie la Ligue 1

Dans : Ligue 1.

Par Claude Dautel

Comme cela était attendu, la Ligue Nationale de Rugby a retenu l'offre de Canal+ pour la diffusion du Top 14 et de la Pro D2 jusqu'à la saison 2031/2032 incluse.

Il y a probablement de la satisfaction à la LNR ce mercredi, puisque le championnat de France de rugby connaît désormais son diffuseur pour huit ans de plus. En effet, pour 139,4 millions d'euros par an, plus les coûts engendrés par la production des matchs, Canal+ s'est offert la totalité du Top 14, qui a remplacé la Ligue 1 le dimanche soir, notamment, au sein de la chaîne premium du groupe. Au moment où le football français est en pleine galère et n'a toujours pas de diffuseur, Maxime Saada, patron de Canal+, se réjouit très fort.

Nouvel appel d’offres #TOP14 et #PROD2 remporté à l’instant par @canalplus ! Fier de pouvoir proposer le plus beau championnat de rugby au monde à nos abonnés pour au moins 8 ans jusqu’en 2032. Après avoir sécurisé les droits sportifs majeurs jusqu’à la fin de la décennie, nous… — Maxime Saada (@maxsaada) May 22, 2024

« Nous sommes très fiers d’avoir remporté ce nouvel appel d’offres qui va nous permettre de proposer à nos abonnés le TOP 14, le plus beau championnat de Rugby du monde, et la PRO D2 jusqu’à la fin de la saison 2031/2032. Le rugby français est l’un des piliers de l’offre sport de CANAL+ depuis toujours. Parce qu’il a toujours été là pour nous, nous serons toujours là pour le rugby français. Nous travaillons main dans la main avec la Ligue Nationale de Rugby depuis 1998 pour faire rayonner ce sport aux valeurs fortes et lui offrir la plus belle des expositions sur nos antennes. Nous remercions chaleureusement la Ligue Nationale de Rugby et son Président René Bouscatel pour la confiance renouvelée qu’ils nous accordent », a confié le patron de Canal+, qui à travers ses mots envoie un message direct à Vincent Labrune et à la LFP à qui il reproche d'avoir trahi Canal+ d'abord en allant chercher Mediapro, puis en misant sur Amazon. Reste à savoir si la chaîne du groupe Bolloré soutiendra Beinsports pour une reprise des droits de la Ligue 1 par la chaîne sportive qatarie. Une question à 900 millions d'euros.