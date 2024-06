Droits TV ‍: Canal+ dans la poche, Labrune est serein

Dans : Ligue 1.

A deux mois de la reprise, les droits TV de la Ligue 1 n’ont toujours pas été vendus pour la saison prochaine. La Ligue de Football Professionnel a donc activé un plan B basé sur la création de sa chaîne. Quant à la distribution, l’instance dirigée par Vincent Labrune n’a pas la moindre inquiétude et mise notamment sur Canal+ malgré les tensions.

Vincent Labrune campe sur ses positions. Lors du conseil d’administration de la Ligue de Football Professionnel ce vendredi, le président a défendu son alternative. Rappelons que l’instance n’a toujours pas de diffuseur pour la Ligue 1 alors que la saison prochaine débutera dans deux mois. Sans accord, le patron de la Ligue envisage sérieusement de créer sa proche chaîne 100% Ligue 1. Et dont l’accès serait proposé pour un total de 30 euros par mois.

Labrune prédit un accord avec Canal+

Le projet et surtout son prix suscitent pas mal de critiques. Pendant la réunion au siège de la LFP, des dirigeants de clubs ont partagé leurs doutes. L’occasion pour Vincent Labrune de s’expliquer. L’ancien président de l’Olympique de Marseille, qui s’étonne de l’annulation du rendez-vous par Canal+ en début de semaine, se montre ambitieux pour sa chaîne. L’Orléanais vise les deux millions d’abonnés la première année, avant d’arriver jusqu’à 3,3 millions. Ces chiffrent rendent sceptique le président du Havre Jean-Michel Roussier. D’où la réponse de Vincent Labrune.

Kita : « Comment on va faire au niveau de la trésorerie ? Les abonnement vont venir petit à petit, il n’y aura pas 2 millions d’un coup, comment on va faire ? »

Labrune : « Je n’ai pas de réponse précise à vous faire. On verra d’ici la fin du mois. »@RMCsport #RMCLive #DroitsTV — Arthur Perrot (@ArthurPerrot) June 21, 2024

« Il faut tordre le cou à ces arguments, a réagi le patron de la LFP. Il compare des pommes et des tomates. Mediapro n’avait que 80% des matchs. Et n’était pas distribué par Canal. Là, c’est radicalement différent. On aurait 100% des rencontres. 100% des fans de chaque équipe. Et le produit serait diffusé par l’ensemble des opérateurs incluant le groupe Canal+. Cela n’a rien à voir en termes de perspectives. » Malgré les tensions, Vincent Labrune est donc certain de compter la chaîne cryptée parmi les distributeurs de sa chaîne. Mais pour le moment, la Ligue est en contact avec tous les potentiels distributeurs… sauf Canal+ et son président Maxime Saada.