Droits TV ‍: 46ME ou 80.000 euros, Canal+ n'a plus le choix

Sale temps pour Canal+. La chaine cryptée vient en effet de se faire débouter par la LFP dans un conflit qui date de 2018 et la crise de Gilets Jaunes.

Canal+ demandait réparation à la Ligue de Football Professionnel depuis la saison 2018-2019. La raison ? Un litige après les multiples reports de rencontres à cause du mouvement des Gilets Jaunes. A l'époque, et compte tenu de la situation chaotique, la LFP avait décidé de reprogrammer certains matchs à des dates et des horaires nettement moins favorables pour la chaîne cryptée. De quoi ne pas plaire du tout à Canal+, qui réclamait... 46 millions d'euros à LFP devant la justice. Le média du groupe Bolloré reprochant notamment à la Ligue d'avoir ignoré ses intérêts et fait preuve d'une trop grande légèreté. Et l'affaire suivait son cours depuis cinq ans alors même qu'il se dit que les camps ont repris les négociations pour les droits de la Ligue 1 à partir de la saison prochaine.

Canal+, le nouveau coup dur

Problème, la LFP a de la ressource et a fait valoir ses droits auprès du Tribunal de commerce de Paris, qui lui avait déjà donné raison en juin 2021, affirmant même que Canal+ avait fait un « acte de dénigrement » à son égard. Comme amende, C+ devait régler 10 000 € en dommages et intérêts, mais aussi 50.000 € de remboursement de frais de justice. Une décision qui n'avait pas du tout plu à Canal, qui avait fait appel. Mais voilà, ce vendredi, la Cour d'appel de Paris est allée dans le sens de la première sentence et a de nouveau condamné la chaine, qui doit désormais verser en plus 20.000 euros à la Ligue de Football Professionnel. Un nouveau coup dur pour Canal+, qui a décidément de plus en plus de difficultés avec le football français. Concernant le prochain appel d'offres des droits tv, le groupe a annoncé vouloir prendre ses distances et ne pas faire de folies. C+ ne diffuse actuellement que deux rencontres par week-end. Bien peu au vu du passé entre le groupe Canal et la Ligue 1.