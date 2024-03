Des supporters niçois attaqués à Lens

Dans : Ligue 1.

Par Mehdi Lunay

Le choc de Ligue 1 du samedi Lens-Nice a mal démarré aux abords du stade. La police a du intervenir pour des faits de violences entre supporters.

On savait la tension grandissante entre Lens et Nice, après le départ de Florent Ghisolfi pour les Aiglons il y a un an, mais il était difficile d'imaginer que les supporters des deux clubs en découdraient. C'est pourtant ce qui est arrivé ce samedi soir, juste avant le coup d'envoi de Lens-Nice à Bollaert. Selon les informations de Nice-Matin, les voitures de plusieurs supporters niçois ont été pris à partie par une trentaine de lensois. « Une trentaine de supporters lensois a brisé des vitres et fortement abîmé plusieurs voitures alors que les Niçois arrivaient aux abords du parking qui leur était réservé, avant que les assaillants ne soient mis en chasse par les forces de l'ordre. Aucune victime ne serait à déplorer », écrit le quotidien azuréen. De quoi gâcher un peu l'avant-match de ce choc de Ligue 1.