Derby et C1, Lille met un double KO à Lens ‍!

Dans : Ligue 1.

Par Mehdi Lunay

Ligue 1, 27e journée

Stade Pierre-Mauroy

Lille-Lens 2-1

Buts : Zhegrova (9e, 60e) pour Lille ; Wahi (78e) pour Lens

Lille a logiquement dominé Lens 2-1 dans le derby du Nord grâce à un grand Zhegrova. Les Lillois font une superbe opération dans la course à la Ligue des champions, prenant provisoirement la 3e place avec 4 points d'avance sur leurs voisins lensois.

Dans une course à l'Europe plus serrée et floue que jamais, les confrontations directes sont cruciales et attendues comme le révélateur ultime. Ce soir, c'était encore le cas. Pendant 70 minutes, Lille surclassait Lens au Stade Pierre-Mauroy malgré le fait qu'un seul point les séparait au coup d'envoi. Intenable, Zhegrova mettait au supplice les défenseurs lensois. Bien lancé par une longue passe de Bentaleb, le Kosovar ouvrait le score après avoir enrhumé Medina. L'Argentin, dont l'exclusion à la demi-heure était annulée par le VAR, et les Lensois s'en sortaient bien au repos. Zhegrova comme David avaient été proches de faire le break.

𝐄𝐃𝐎𝐍 𝐋𝐄 𝐃𝐎𝐔𝐁𝐋𝐄́𝐄́𝐄́𝐄́ 😍



Quel travail de Gabi' sur son côté gauche, il élimine son défenseur avec un grand pont et trouve David. Sa frappe est repoussé par le gardien mais Edon termine le travail 🔥#LOSCRCL 2-0 I 60’ — LOSC (@losclive) March 29, 2024

Ce n'était que partie remise pour le feu follet kosovar. Gudmundsson éliminait Frankowski d'un grand pont avant de tirer, Samba repoussait le ballon sur Zhegrova qui finissait tranquillement. Sous l'eau pendant quasiment tout le match, Lens se réveillait avec l'entrée de Wahi. L'international espoirs était trouvé dans la profondeur et il venait glisser le ballon sous les jambes de Chevalier. De quoi mettre le feu à la défense lilloise pour quelques minutes. Finalement, Lille gérait bien la fin de match pour l'emporter 2-1. Un succès crucial pour les deux clubs, désormais séparés de 4 points, et pour les autres candidats à l'Europe. Lille est désormais 3e devant Monaco tandis que Lens est 6e.