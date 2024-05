Classement des arbitres ‍: Turpin et Frappart reculent

Dans : Ligue 1.

Par Claude Dautel

Les supporters ne sont pas les seuls à avoir un avis sur les arbitres. La commission fédérale de l’arbitrage a rendu son classement et deux têtes de série prennent une petite claque derrière la tête.

La saison n'est pas tout à fait terminée puisqu'on attend de savoir qui de Metz ou Saint-Etienne jouera en Ligue 1 la saison prochaine, mais la commission fédérale de l’arbitrage n'a pas attendu cela pour communiquer le classement des arbitres de l'élite. Comme cela avait été annoncé, c'est désormais François Letexier qui est le meilleur arbitre français, mais désormais ce dernier devance Benoît Bastien et Clément Turpin, ce dernier n'étant que troisième. Pourtant, Clément Turpin a réussi ses prestations en Ligue des champions et à l'international, mais en Ligue 1 il a parfois connu plus de problèmes et la commission en a tenu compte au moment d'établir son classement.

🚨 OFFICIEL ! Pierre Gaillouste est RELÉGUÉ en Ligue 2 ! 👋🇫🇷



Il a été élu plus mauvais arbitre de Ligue 1. Abdelatif Kherradji est lui PROMU en Ligue 1. pic.twitter.com/D5S0DHAAgm — Actu Ligue 1 (@ActuL1_) May 28, 2024

Autre arbitre qui a été dans la tourmente cette saison, Stéphanie Frappart qui recule également d'une place et pointe à la 5e position. La fin d'une année compliquée pour la seule femme arbitre au plus haut niveau, laquelle n'a pas été retenue par l'UEFA pour officier lors de l'Euro 2024 alors qu'elle était présente au Mondial 2022. Si le classement évolue, Benoît Millot et Willy Delajod étant aussi sur le toboggan, il renvoie aussi un arbitre, Pierre Gaillouste, en Ligue 2, ce dernier se classant dernier des 20 arbitres de Ligue 1. Il sera remplacé la saison prochaine, par Abdelatif Kherradji.

Le classement des arbitres de Ligue 1 - saison 2023-2024

1- François Letexier

2- Benoît Bastien

3- Clément Turpin

4- Ruddy Buquet

5- Stéphanie Frappart

6- Jérôme Brisard

7- Benoît Millot

8- Thomas Léonard

9- Willy Delajod

10- Bastien Dechepy

11- Jérémy Stinat

12- Hakim Ben El Hadj

13- Eric Wattelier

14- Jérémie Pignard

15- Romain Lissorgue

16- Romain Bollengier

17- Gaël Angoula

18- Mathieu Vernice

19- Florent Batta

20- Pierre Gaillouste