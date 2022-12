Censuré, Habib Beye ne se laisse pas faire

Dans : Ligue 1.

Par Eric Bethsy

A la fois consultant et entraîneur du Red Star, Habib Beye porte une double casquette que certains jugent incompatible. Pas de quoi dissuader le jeune technicien.

Peu à peu, Habib Beye se fait un nom dans le milieu des entraîneurs. Il n’est pas rare de voir son nom apparaître dans les rumeurs lorsqu’un pensionnaire de Ligue 1 recherche un nouveau coach. Preuve que son travail au Red Star, actuel quatrième de National, ne passe pas inaperçu. Et ce malgré sa deuxième activité. En effet, Habib Beye reste consultant pour Canal+ et se fiche des critiques sur sa double casquette.

C'est moi où Habib #Beye, entraîneur du Red Star en National, vient de nous expliquer comment le staff du #PSG aurait dû gérer #Neymar après son expulsion ?? J'ai dû mal entendre 😂#PSGRCSA — Nicolas Puiravau (@nikop17) December 28, 2022

« A aucun moment dans ma vie d’entraîneur je suis dans la position du consultant. Je ne fusionne pas du tout les deux métiers, a expliqué l’ancien Marseillais à Bet Magazine. Je m’interdis en tant que consultant de me dire : "préserve toi car maintenant on peut te taper dessus". Jamais. Je reste un consultant qui donne son avis et assume ses prises de positions. Qu’elles plaisent ou non. »

« Il y a un journaliste qui m’avait critiqué parce que je donnais mon avis sur Christophe Galtier. Et que je n’étais que sixième du National. Je ne vois pas le rapport, a répondu Habib Beye. Même si j’étais dernier du National, je donnerais mon avis car c’est mon métier. » Autrement dit, le Franco-Sénégalais n’a pas prévu de quitter Canal+, ni le Red Star qui lui offre les meilleures conditions pour se développer en tant que jeune entraîneur.

Beye attaché au Red Star

« Je n’ai pas de volonté de quitter un bon projet en mouvement. Avec des valeurs qui me ressemblent. En plus, on produit du bon jeu dans un cadre qui l’encourage. Ma motivation est de devenir un meilleur entraîneur et je travaille pour ça. Après, les propositions viendront. J’espère que je découvrirai le haut niveau avec le Red Star. Pour l’instant j’y suis à 200 % sans me poser de questions. Je suis bien à ma place et je n’ai pas envisagé d’aller voir ailleurs. Je veux mener cette aventure du Red Star le plus haut possible », a annoncé le coach de 45 ans.