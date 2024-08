Canal+ furieux contre la Ligue 1, il explique pourquoi

Dans : Ligue 1.

Canal+ n'a fait aucune offre pour s'offrir les droits de diffusion de la Ligue 1 et la chaîne cryptée s'est donc éloignée durablement du Championnat de France.

Chaîne historique du football français, Canal+ n'a pas participé à l'appel d'offres des droits de la L1, et Maxime Saada a donc été fidèle à la position qu'il avait rapidement révélée. Du côté des clubs de Ligue 1, on a espéré jusqu'au bout que finalement C+ revienne à la table des négociations. Mais cela n'a jamais été le cas, la chaîne cryptée ayant été échaudée, et même dégoûtée, par le choix de Mediaopro, puis d'Amazon pour diffuser la Ligue 1.

Résultat, Canal+ a choisi de miser sur les coupes européennes de football et le Top 14 de rugby pour effacer totalement la Ligue 1 de sa grille, signant tout de même avec Beinsports et DAZN pour avoir le championnat sur MyCanal. Interrogé sur cette situation forcément très mauvaise pour la Ligue 1, Vincent Labrune estime n'avoir rien à reprocher. Pour le président de la LFP, dans cette rupture avec C+, les coupables sont connus et il est totalement hors de cause.

Canal+ et la Ligue 1, la rupture est totale

Répondant à Etienne Moatti, Vincent Labrune, qui est déjà en campagne pour être réélu le 10 septembre, refait la genèse de ce divorce avec Canal+ et il point du doigt les coupables, dont il ne fait évidemment pas partie. « L'épisode Mediapro a déclenché une rancoeur très forte de Canal+ contre la LFP et les clubs dont on paye encore aujourd'hui les conséquences. Le groupe Canal+ n'a pas participé à l'appel d'offres et n'a rien fait non plus pour que cela se passe bien (...) On ne pouvait pas faire plus pour renouer le dialogue avec Canal+. Les dirigeants de beIN Sports, partenaires de Canal+, sont intervenus. J'ai moi-même essayé de contacter à plusieurs reprises Maxime Saada. On a même eu un rendez-vous qui a été annulé à la dernière minute. Les dirigeants de CVC ont également tout fait pour renouer le dialogue. Mais à aucun moment, Canal+ n'a souhaité participer à cet appel d'offres comme je l'avais d'ailleurs prévu dès le départ. Je le regrette », explique le président de la Ligue de Football Professionnel. Désormais liée avec DAZN et Beinsports jusqu'en 2029, si tout se passe bien, la Ligue 1 a cinq ans pour essayer de ramener Canal+ vers le Championnat de France, un sacré challenge qui s'annonce.