Canal+ chaîne anti-PSG, les téléspectateurs enragent

Par Guillaume Conte

Le PSG n'était pas dans sa meilleure forme ce dimanche contre Rennes, et s'en tire avec un match nul qui permet de limiter la casse. Les commentaires de Frédéric Antonetti sur Canal+ ont toutefois énervé du monde.

Avec deux matchs par journée, Canal+ diffuse probablement les dernières affiches de sa longue aventure avec la Ligue 1 pendant ces prochaines semaines. La fin de ce partenariat historique est toute proche car la chaine cryptée ne participe pas à l’appel d’offres en cours pour les droits TV et va donc arrêter de retransmettre les rencontres du championnat de France. Ce ne sera pas une grosse perte pour certains, qui ont exprimé leur ras-le-bol lors de la diffusion du match entre le PSG et Rennes. Largement leader du championnat, le club parisien a tout de même été sacrément secoué par le club breton, qui a mené pendant une bonne partie de la rencontre avant de se faire rejoindre au bout des arrêts de jeu.

Antonetti pas tendre avec le PSG

Mais ce sont surtout les commentaires partisans et jugés anti-PSG de Frédéric Antonetti qui ont agacé les téléspectateurs, notamment quand l’ancien entraineur de Rennes, Metz, Saint-Etienne, Bastia ou Nice notamment a bien fait comprendre qu’avec leur niveau de jeu, les Parisiens n’iront pas bien loin en Ligue des Champions cette saison. Ajoutez à cela les petits tacles sur le jeu développé par la formation de Luis Enrique, et les réseaux sociaux ont explosé devant les prises de paroles du technicien corse.

Stephan Guy est meilleur commentateur que antonetti — Enzo🇵🇸🇵🇹 (@NzoPSG) February 25, 2024

« Allez, je me désabonne, voir les matchs du PSG être à chaque fois commenté par un anti-PSG, ça n’a pas de sens », « Quelle supplice Antonetti », « Les supporters du PSG ont déjà alerté, Antonetti c’est non », « Encore Antonetti, c’est un sketch ? », « Antonetti aux commentaires : les fautes du PSG c’est minimum jaune, et les fautes rennais y’a rien », « C’est le hater numéro 1 du PSG », ont lancé les suiveurs de la rencontre sur Canal+, pour qui il serait de bon ton de voir un autre consultant commenter les matchs de leur équipe favorite.