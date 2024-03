Brest frustre Lille dans le choc à l'Europe

Dans : Ligue 1.

Par Adrien Barbet

Ligue 1 - 28e journée

Stade : Francis Le Blé

Score : Brest 1-1 Lille

But pour le LOSC : Jonathan David (67e)

But pour le Stade Brestois : Martín Satriano (79e)

Dans ce duel entre deux formations qui prétendent à l'Europe, malgré un but de l'homme en forme depuis le début de l'année, Jonathan David, le LOSC a été tenu en échec par une équipe brestoise, attachée à sa place de deuxième du championnat.

Quelques jours après sa qualification en 1/4 de finale de l'Europa Conference League, Lille devait confirmer ses ambitions face au Stade Brestois, autre concurrent aux places qualifications pour la Ligue des Champions. La première période a été globalement serrée. Chaque équipe a eu sa grosse occasion. Bien servi par un centre en retrait de Camara, Del Castillo a trouvé le poteau de Lucas Chevalier (28e). Deux minutes plus tard, Lille a répondu avec une belle frappe enroulée de Zhegrova, détournée par Bizot. Au retour des vestiaires, ce sont les Dogues qui ont poussé. À la 67e minute, Jonathan David croise superbement sa frappe pour ouvrir le score. Avec 15 buts en 2024, le Canadien est le meilleur buteur des cinq grands championnats depuis le début de l'année.

Mais Brest, comme à son habitude depuis le début de la saison, n'abdique pas. Suite à un contact entre Kenny Lala et Leny Yoro, l'opportuniste Martín Satriano a récupéré le ballon pour égaliser, avant de sortir sur blessure, sous les applaudissements de Francis Le Blé (79e). Malgré les protestations du LOSC, le Stade Brestois est bien parvenu à obtenir le point du match nul. Le club breton reste deuxième de la Ligue 1 avec 47 points et disputera un match face au FC Lorient lors de la prochaine journée, tandis que Lille, 4e avec 43 unités, va jouer son derby du nord face au RC Lens. La course à la Ligue des Champions est une nouvelle fois relancée.