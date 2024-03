Bouffée d'air frais pour Montpellier qui asphyxie Nice

Dans : Ligue 1.

Par Mehdi Lunay

Ligue 1, 25e journée

Allianz Riviera

Nice-Montpellier 1-2

Buts : Boga (12e) pour Nice ; CSC de Todibo (10e), Savanier (42e sur pen.) pour Montpellier

Nice n'en finit plus de sombrer. Les Aiglons ont subi une quatrième défaite en cinq matchs contre Montpellier ce vendredi soir. Plus réalistes, les hommes de Der Zakarian l'ont emporté 2-1 à Nice et font une belle remontée au classement.

Entre Nice qui a quitté le podium et Montpellier qui a intégré le podium du bas, ce premier match de la 25e journée sentait la poudre. Cette tension extrême s'exprimait dans les pieds de Todibo. Sur un corner, le défenseur niçois déviait le ballon dans son propre but d'un geste maladroit. Ses coéquipiers réagissaient bien et Boga venait couper un centre de Laborde au second poteau, deux minutes après le but montpelliérain. Nice dominait légèrement ce match et semblait en mesure de prendre l'avantage. A trois reprises, Thuram était proche de donner l'avantage aux siens. C'est finalement Montpellier qui reprenait les devants sur un coup du sort. Laborde déviait du bras une tête de Khazri. La VAR appelait M.Buquet qui sifflait penalty. Savanier ajustait Bulka pour donner l'avantage au MHSC.

Un dénouement frustrant pour Nice, ce qui expliquait peut-être la bagarre entre les deux équipes dans le couloir à la mi-temps. Après le repos, le rythme diminuait encore un peu. Si Savanier était proche de donner deux buts d'avance à Montpellier, c'est Nice qui avait le pied sur le ballon dans la dernière demi-heure. Thuram, encore lui, était proche d'égaliser mais sa frappe trouvait le petit filet (68e). Le temps fort d'une fin de match où l'imprécision offensive des Niçois était criante. Montpellier l'emportait 2-1, quittant la place de barragiste pour la 12e place. Nice est 5e après ce 6e match sans victoire en L1.