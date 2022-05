Auxerre envoie l’AS Saint-Etienne en Ligue 2

Dans : Ligue 1.

Par Guillaume Conte

Le pire est arrivée pour l’AS Saint-Etienne, monument du football français qui est relégué en Ligue 2 après la défaite aux tirs au but dans son barrage face à l’AJ Auxerre (1-1, 4-5 tab).

Saint-Etienne et Auxerre font match nul 1-1 (5-4 pour Auxerre aux tirs au but)

But pour Saint-Etienne : Camara (76e)

But pour Auxerre : Sakhi (51e)

Revenus frustrés de leur déplacement dans l’Yonne, les Verts attaquaient le retour pied au plancher. Malgré la fermeture d’une tribune pour des raisons disciplines, l’ambiance était bouillante pour essayer de sauver la peau de l’ASSE en Ligue 1. Cela débouchait sur un premier quart d’heure de feu, où la pression était terrible sur les Auxerrois, totalement dominés. Mais progressivement, l’AJA sortait de sa coquille et la rencontre s’équilibrait. Léon était le gardien le plus mis à contribution face à Bouanga (3e) et Aouchiche (31e), mais la fin de la première période était auxerroise.

Le début de la seconde période également, avec l’ouverture du score de Sakhi, d’une belle tête plongeante sur un centre d’Autret (0-1, 51e). Cela commençait à sentir mauvais pour les Verts, qui peinaient à se montrer dangereux. La révolte ne venait pas, même si sur coups de pied arrêtés, le soulagement arrivait. Sur une reprise de la tête de Crivelli sur corner, Camara déviait le ballon au fond des filets pour égaliser (1-1, 76e). De quoi emmener tout ce beau monde à la prolongation, dans un suspense de plus en plus insoutenable. Aucun but n’était marqué non plus dans la période supplémentaire, malgré une grosse domination des Verts.

Tout se jouait donc sur la séance des tirs au but. L’échec de Boudebouz mettait l’ASSE derrière, et les Auxerrois ne craquaient pas, gagnant le droit de revenir en Lige 1 après 10 ans d’absences.