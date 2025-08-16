Ligue1 +, Canal+ est fier d’avoir résisté

Dans : Ligue 1.

Par Hadrien Rivayrand

Ce vendredi voyait le lancement de la nouvelle chaine 100% Ligue 1, Ligue 1+. L'occasion de pouvoir apprécier le casting du média de la LFP, qui n'a cependant pas réussi à mettre la main sur toutes ses cibles.

La Ligue 1 reprenait ses droits ce vendredi soir avec un alléchant Stade Rennais - OM. L'occasion pour Ligue 1+ de démarrer et de tenter le plus grand nombre de téléspectateurs. Le média pourra compter sur la présence de journalistes et hommes de terrain expérimentés. Mais la chaine n'a pas réussi à recruter toutes ses cibles. On sait en effet que Ligue 1+ (mais aussi RMC) avait des vues sur Bertrand Latour et Samir Nasri. Mais les deux hommes sont finalement restés sur Canal+. Et ça, la chaine cryptée en est très fière.

Canal+ peut respirer

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par CANAL+ Sport (@canalplussport)

Ces dernières heures lors d'une interview accordée à L'Equipe, Hervé Mathoux n'a d'ailleurs pas caché son soulagement : « Sur le Canal Champions Club, on se jetait dans l'inconnu la saison dernière avec la nouvelle formule de la Ligue des champions mais on a vu que cela fonctionnait. Il n'y aura donc pas de révolution. Nous sommes surtout heureux de garder nos forces vives puisque nous avons été attaqués (par Ligue 1 + et RMC) sur Samir Nasri et Bertrand Latour ». Ces dernières années, les audiences des émissions foot sur Canal+ n'étaient pas forcément au rendez-vous. Mais la saison dernière, la campagne de Ligue des champions, notamment avec le parcours du PSG, a été très suivie sur la chaine cryptée. Garder les têtes d'affiche du plateau était donc très important pour le groupe. Cette saison, trois clubs français seront engagés en Ligue des champions : Le Paris Saint-Germain, l'Olympique de Marseille et l'AS Monaco. L'occasion pour Samir Nasri et Bertrand Latour de faire part de leurs analyses.