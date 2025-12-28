L'OM prend position sur ce renfort venu d'Italie

A moins d'une semaine de l'ouverture du marché hivernal des transferts, l'OM est forcément attendu. Mais le club phocéen a déjà démenti la venue d'un joueur très précis.

On ne prête qu'aux riches. Et compte tenu de la frénésie qui s'empare de Pablo Longoria et Medhi Benatia lorsque le mercato débute à l'Olympique de Marseille, le mois de janvier excite déjà les supporters de l'OM. L'équipe de Roberto De Zerbi a beau avoir réussi sa première moitié de saison, toutes compétitions confondues, les fans olympiens attendent des mouvements. Alors, depuis quelques semaines, c'est la possible venue d'Amir Richardson qui est l'un des nombreux sujets de conversation sur les réseaux sociaux.

Le milieu de terrain international marocain de la Fiorentina devrait revenir en Ligue 1 un an et demi après avoir quitté Reims. Et le nom de l'Olympique de Marseille revient avec insistance. Mais, cela est sans raison, puisque les dirigeants phocéens n'ont nullement l'intention de faire signer Amir Richardson et se demandent d'où tout cela sort.

L'OM ne fait pas n'importe quoi au mercato