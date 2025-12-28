ICONSPORT_240939_0096
Amir Richardson

L'OM prend position sur ce renfort venu d'Italie

OM28 déc. , 10:30
parClaude Dautel
A moins d'une semaine de l'ouverture du marché hivernal des transferts, l'OM est forcément attendu. Mais le club phocéen a déjà démenti la venue d'un joueur très précis.
On ne prête qu'aux riches. Et compte tenu de la frénésie qui s'empare de Pablo Longoria et Medhi Benatia lorsque le mercato débute à l'Olympique de Marseille, le mois de janvier excite déjà les supporters de l'OM. L'équipe de Roberto De Zerbi a beau avoir réussi sa première moitié de saison, toutes compétitions confondues, les fans olympiens attendent des mouvements. Alors, depuis quelques semaines, c'est la possible venue d'Amir Richardson qui est l'un des nombreux sujets de conversation sur les réseaux sociaux.
Le milieu de terrain international marocain de la Fiorentina devrait revenir en Ligue 1 un an et demi après avoir quitté Reims. Et le nom de l'Olympique de Marseille revient avec insistance. Mais, cela est sans raison, puisque les dirigeants phocéens n'ont nullement l'intention de faire signer Amir Richardson et se demandent d'où tout cela sort.

L'OM ne fait pas n'importe quoi au mercato

Journaliste pour AfricaFoot, Jésé Tahiana confirme que si effectivement le joueur de la Fiorentina est proche d'un retour en Ligue 1, il s'agira plutôt de Nice que de l'Olympique de Marseille. « Ni le joueur ni son agent n’ont été contactés par le club phocéen », précise notre confrère, qui ne voit dans ces rumeurs qu'un nuage de fumée. Forcément, dès que l'OM est concerné, ce nuage est d'autant plus important. Sauf retournement de situation très peu probable, Amir Richardson ne rejoindra donc pas l'effectif de Roberto De Zerbi lors du prochain mercato. Il est vrai que dans ce secteur de jeu, l'entraîneur italien de Marseille a déjà ce qu'il faut et que la signature du joueur de 23 ans n'aurait pas réellement de sens. D'autant qu'il ne traverse pas la meilleure période de sa carrière avec la Fiorentina, dernière de Serie A
