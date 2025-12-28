ICONSPORT_277063_0730
Rayan Cherki Maghnes Akliouche

Cherki au niveau d'Akliouche, Grégory Schneider est sans pitié

Premier League28 déc. , 11:30
parClaude Dautel
2
Rayan Cherki commence à prendre une ampleur colossale du côté de Manchester City. Cependant, pour le journaliste de Libération, Maghnes Akliouche n'a pas à rougir de la comparaison.
Grégory Schneider adore animer les réseaux sociaux, et le journaliste de Libération, membre de L'Equipe du Soir, sait parfaitement comment déclencher des débats animés. Et forcément, lorsqu'il évoque le nom de Rayan Cherki, notre confrère est conscient que cela va déchaîner les passions. Après des débuts mitigés avec Manchester City, l'ancien joueur de l'Olympique Lyonnais a franchement pris ses aises dans l'effectif de Pep Guardiola, à l'image de sa passe décisive et de son but samedi contre Nottingham Forest. Tandis que les fans de l'OL s'extasient sans limite, Grégory Schneider estime que Maghnes Akliouche est au niveau de Rayan Cherki, et il confirme ses propos tenus le mois dernier.

Cherki et Akliouche sont au même niveau

A l'occasion du match entre la France et l'Azerbaidjan, le journaliste de Libération s'était étonné que le joueur de l'AS Monaco soit moins bien jugé que celui de Manchester City. « La différence de considération entre Cherki (remplaçant à City, joueur de Lyon avec les résultats modestes qui s'y attachent) et Akliouche (qui a porté l'ASMonaco en Ligue des champions, qui joue simple, qui mettait Cherki sur le banc lors des Jeux) m'émerveille », avait lancé Grégory Schneider.
Relancé un mois plus tard sur ce sujet, il n'a pas réellement changé d'avis. « Chacun des deux fait des choses que l'autre ne peut / ne sait faire. Il faut aller au-delà du maniement du ballon, du sens de l'espace, de la qualité de frappe, de l'influence sur l'équipe... Il y a beaucoup de choses », a fait remarquer notre confrère. De quoi remettre de l'huile sur le feu. « Cherki est au-dessus d'Akliouche dans tous ces domaines aujourd'hui. Ce n'était peut-être pas le cas avant. Aujourd'hui, si. Donc arrêtez, vous avez dit des conneries, assumez, excusez-vous ou taisez-vous », s'énerve un supporter de l'Olympique Lyonnais.
2
Articles Recommandés
ICONSPORT_264758_0184
OL

OL : Deux renforts à venir, c'est la douche froide

ICONSPORT_272756_0127
OM

OM : Gouiri sur le départ, Longoria accepte

ICONSPORT_280644_0005
PSG

Araujo au PSG, un agent confirme

ICONSPORT_279926_0017
OL

L'OL a trouvé un club pour en finir avec Ruben Kluivert

Fil Info

28 déc. , 13:00
OL : Deux renforts à venir, c'est la douche froide
28 déc. , 12:40
OM : Gouiri sur le départ, Longoria accepte
28 déc. , 12:20
Araujo au PSG, un agent confirme
28 déc. , 12:00
L'OL a trouvé un club pour en finir avec Ruben Kluivert
28 déc. , 11:00
PSG : La police interrompt une fête historique
28 déc. , 10:30
L'OM prend position sur ce renfort venu d'Italie
28 déc. , 10:00
PSG : 50ME pour ce Brésilien, Paris refuse
28 déc. , 9:30
Monaco : Un cadre déjà dans l'avion vers la Turquie

Derniers commentaires

Cherki au niveau d'Akliouche, Grégory Schneider est sans pitié

Mon souhait serait akliouche tati bouaddi au PSG

Araujo au PSG, un agent confirme

Fake

Le PSG offre 140ME pour remplacer Barcola

ici c

Le PSG offre 140ME pour remplacer Barcola

Pas moi

Le PSG offre 140ME pour remplacer Barcola

T devin toi mdr

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Lens
37161213281315
2
Paris Saint Germain
36161132351421
3
O. Marseille
32161024361521
4
LOSC Lille
32161024332013
5
O. Lyonnais
271683522166
6
Rennes
271676327243
7
Strasbourg
231672725205
8
Toulouse
231665524195
9
Monaco
23167272627-1
10
Angers SCO
22166461718-1
11
Brest
19165472127-6
12
Lorient
18164661928-9
13
Nice
17165291929-10
14
Paris
16164482129-8
15
Le Havre
15163671322-9
16
Auxerre
121633101425-11
17
Nantes
11162591428-14
18
Metz
111632111737-20

Loading