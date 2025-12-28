Cherki au niveau d'Akliouche, Grégory Schneider est sans pitié

Rayan Cherki commence à prendre une ampleur colossale du côté de Manchester City. Cependant, pour le journaliste de Libération, Maghnes Akliouche n'a pas à rougir de la comparaison.

L'Equipe du Soir, sait parfaitement comment déclencher des débats animés. Et forcément, lorsqu'il évoque le nom de Rayan Cherki, notre confrère est conscient que cela va déchaîner les passions. Après des débuts mitigés avec Manchester City, l'ancien joueur de l'Olympique Lyonnais a franchement pris ses aises dans l'effectif de Pep Guardiola, à l'image de sa passe décisive et de son but samedi contre Nottingham Forest. Tandis que les fans de l'OL s'extasient sans limite, Grégory Schneider estime que Maghnes Akliouche est au niveau de Rayan Cherki, et il confirme ses propos tenus le mois dernier.

Cherki et Akliouche sont au même niveau

La différence de considération entre Cherki (remplaçant à City, joueur de Lyon avec les résultats modestes qui s'y attachent) et Akliouche (qui a porté l'ASMonaco en Ligue des champions, qui joue simple, qui mettait Cherki sur le banc lors des Jeux) m'émerveille », avait lancé Grégory Schneider. A l'occasion du match entre la France et l'Azerbaidjan, le journaliste de Libération s'était étonné que le joueur de l'AS Monaco soit moins bien jugé que celui de Manchester City. «», avait lancé Grégory Schneider.

Relancé un mois plus tard sur ce sujet, il n'a pas réellement changé d'avis. « Chacun des deux fait des choses que l'autre ne peut / ne sait faire. Il faut aller au-delà du maniement du ballon, du sens de l'espace, de la qualité de frappe, de l'influence sur l'équipe... Il y a beaucoup de choses », a fait remarquer notre confrère. De quoi remettre de l'huile sur le feu. « Cherki est au-dessus d'Akliouche dans tous ces domaines aujourd'hui. Ce n'était peut-être pas le cas avant. Aujourd'hui, si. Donc arrêtez, vous avez dit des conneries, assumez, excusez-vous ou taisez-vous », s'énerve un supporter de l'Olympique Lyonnais.