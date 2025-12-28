Le Gabon dézingue l'OM sur le cas Aubameyang

Du côté de l'OM, on n'a pas apprécié de voir Pierre-Emerick Aubameyang faire ses débuts dans la CAN contre le Cameroun, sachant que le joueur revenait de blessure. Mais le Gabon crie au scandale contre Marseille.

Le sélectionneur gabonais a pris connaissance des critiques très vives venues de l'Olympique de Marseille suite à la décision de faire entrer en jeu Pierre-Emerick Aubameyang dès le premier match de la CAN. L'OM considère que l e Gabon a pris un risque fou en lançant aussi vite l'attaquant de 36 ans , alors que ce dernier était sorti suite à une blessure à la cuisse contre l'AS Monaco. Une remarque que n'a absolument pas appréciée Thierry Mouyouma, le sélectionneur du Gabon. A quelques heures du match contre le Mozambique, que son équipe doit impérativement gagner, ce dernier a envoyé un scud à destination des dirigeants de l'Olympique de Marseille et de ceux qui voudraient lui imposer leurs choix.

Le Gabon furieux contre l'OM

Pour Thierry Mouyouma, toute cette polémique sur Pierre-Emerick Aubameyang est intolérable. « Ce mépris doit s’arrêter. Nous disputons une Coupe d’Afrique des Nations, ce n’est pas un camp de remise en forme. Le joueur a été testé, ausculté et déclaré apte par notre staff médical et par la commission médicale de la CAF. Pendant les dates internationales, les joueurs appartiennent à leur pays. Je demande simplement le respect de notre travail, de nos décisions et de notre ambition », a prévenu le sélectionneur du Gabon.