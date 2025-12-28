ICONSPORT_279541_0036
Pierre-Emerick Aubameyang

Le Gabon dézingue l'OM sur le cas Aubameyang

OM28 déc. , 14:00
parClaude Dautel
1
Du côté de l'OM, on n'a pas apprécié de voir Pierre-Emerick Aubameyang faire ses débuts dans la CAN contre le Cameroun, sachant que le joueur revenait de blessure. Mais le Gabon crie au scandale contre Marseille.
Le sélectionneur gabonais a pris connaissance des critiques très vives venues de l'Olympique de Marseille suite à la décision de faire entrer en jeu Pierre-Emerick Aubameyang dès le premier match de la CAN. L'OM considère que le Gabon a pris un risque fou en lançant aussi vite l'attaquant de 36 ans, alors que ce dernier était sorti suite à une blessure à la cuisse contre l'AS Monaco. Une remarque que n'a absolument pas appréciée Thierry Mouyouma, le sélectionneur du Gabon. A quelques heures du match contre le Mozambique, que son équipe doit impérativement gagner, ce dernier a envoyé un scud à destination des dirigeants de l'Olympique de Marseille et de ceux qui voudraient lui imposer leurs choix.

Le Gabon furieux contre l'OM

Pour Thierry Mouyouma, toute cette polémique sur Pierre-Emerick Aubameyang est intolérable. «  Ce mépris doit s’arrêter. Nous disputons une Coupe d’Afrique des Nations, ce n’est pas un camp de remise en forme. Le joueur a été testé, ausculté et déclaré apte par notre staff médical et par la commission médicale de la CAF. Pendant les dates internationales, les joueurs appartiennent à leur pays. Je demande simplement le respect de notre travail, de nos décisions et de notre ambition », a prévenu le sélectionneur du Gabon.
De son côté, Pierre-Emerick Aubameyang s'est bien gardé de commenter ce qui s'est dit après ses débuts dans la CAN 2025. A 36 ans, l'attaquant sait qu'il dispute probablement là sa dernière compétition internationale avec son équipe nationale, le Gabon n'étant pas qualifié pour le Mondial 2026. Et il n'a pas l'intention de finir son parcours international sur une polémique avec son club. Du côté de Marseille, bien sûr, on ne sera pas trop chagriné si ce dimanche le Mozambique torpille le parcours du Gabon dans cette CAN.
1
Derniers commentaires

« A jamais les meilleurs », Kombouaré chambre l'OM

Deuxieme budget europeen en 93 pour ton club, aucunes restrictions budgetaires a l epoque comme peux l etre le FPF aujourd hui et puis surtout on ne peux absolument pas comparer de une le format de la coupe des clubs champions de l epoque , ni le parcours digne d une conference league actuelle, Glentoran, Bucarest, Rangers, Bruges, CSKA ...^^

L'OL a trouvé un club pour en finir avec Ruben Kluivert

Claude…, Claude….. Faut muscler ton jeu là..

Le Gabon dézingue l'OM sur le cas Aubameyang

Moi j’attends l’avis de complètement raide 13

« A jamais les meilleurs », Kombouaré chambre l'OM

A jamais les meilleurs avec un état derrière, paris avec un mc court derrière sans doute ils auraient rien gagné

Le PSG a obligé Liverpool à recruter Ekitike

En tout cas c'est une bonne pioche pour Liverpool, c'est la seule satisfaction de Liverpool cette année

