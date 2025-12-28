Un match Nice-LOSC pour une pépite colombienne

A la ramasse cette saison, l'OGC Nice doit impérativement améliorer sa défense au mois de janvier. Les Aiglons ont repéré un Colombien prometteur au Portugal. Cependant, Lille est aussi sur le coup.

A Nice, Jean-Pierre Rivère est revenu aux affaires pour relancer le Gym et lui éviter une saison angoissante. 13e de Ligue 1, le club azuréen a perdu ses 6 derniers matchs de championnat. La faute à un manque de confiance sur le plan collectif mais surtout à une défense ultra faible. Nice a déjà encaissé 29 buts en 16 matchs. Seul Metz a fait pire dans l'élite. Recruté l'été dernier, le duo Oppong-Bah n'est pas à la hauteur des ambitions européennes des Niçois. Florian Maurice est sommé de dénicher un nouveau défenseur central.

Brayan Medina, la bonne pioche de l'hiver ?

Une mission bien entamée par le directeur sportif niçois. Selon Fabrizio Romano, l' OGC Nice s'intéresse au défenseur central colombien Brayan Medina. Âgé de 23 ans, il évolue à Tondela au sein de la première division portugaise. Acheté seulement 2,5 millions d'euros dans son pays natal l'été dernier, il est vite devenu un cadre chez le 17e du championnat. Un faible classement qui n'est pas lié à la qualité de la défense, la meilleure des équipes portugaises mal-classées.

Nice a déjà contacté le club et l'entourage de Medina pour un transfert en janvier. Problème, l'OGCN n'est pas seul sur ce dossier. Le LOSC est aussi intéressé en Ligue 1. Bien mieux classés en Ligue 1 et en Ligue Europa, les Lillois sont bien plus attractifs que les Niçois et donc dangereux. La formation belge d'Anderlecht est aussi sur les rangs pour Brayan Medina. Une belle bataille s'annonce pour un joueur qui ne coûtera que quelques millions d'euros au mercato.