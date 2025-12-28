G9QACtTWwAAlKtV
Brayan Medina

Un match Nice-LOSC pour une pépite colombienne

Mercato28 déc. , 14:30
parMehdi Lunay
0
A la ramasse cette saison, l'OGC Nice doit impérativement améliorer sa défense au mois de janvier. Les Aiglons ont repéré un Colombien prometteur au Portugal. Cependant, Lille est aussi sur le coup.
A Nice, Jean-Pierre Rivère est revenu aux affaires pour relancer le Gym et lui éviter une saison angoissante. 13e de Ligue 1, le club azuréen a perdu ses 6 derniers matchs de championnat. La faute à un manque de confiance sur le plan collectif mais surtout à une défense ultra faible. Nice a déjà encaissé 29 buts en 16 matchs. Seul Metz a fait pire dans l'élite. Recruté l'été dernier, le duo Oppong-Bah n'est pas à la hauteur des ambitions européennes des Niçois. Florian Maurice est sommé de dénicher un nouveau défenseur central.

Brayan Medina, la bonne pioche de l'hiver ?

Une mission bien entamée par le directeur sportif niçois. Selon Fabrizio Romano, l'OGC Nice s'intéresse au défenseur central colombien Brayan Medina. Âgé de 23 ans, il évolue à Tondela au sein de la première division portugaise. Acheté seulement 2,5 millions d'euros dans son pays natal l'été dernier, il est vite devenu un cadre chez le 17e du championnat. Un faible classement qui n'est pas lié à la qualité de la défense, la meilleure des équipes portugaises mal-classées.
Nice a déjà contacté le club et l'entourage de Medina pour un transfert en janvier. Problème, l'OGCN n'est pas seul sur ce dossier. Le LOSC est aussi intéressé en Ligue 1. Bien mieux classés en Ligue 1 et en Ligue Europa, les Lillois sont bien plus attractifs que les Niçois et donc dangereux. La formation belge d'Anderlecht est aussi sur les rangs pour Brayan Medina. Une belle bataille s'annonce pour un joueur qui ne coûtera que quelques millions d'euros au mercato.
B. Medina

B. Medina

ColombiaColombie Âge 23 Défenseur

Liga Portugal

Matchs12
Buts0
Passes décisives0
Jaune5
Rouge1
Jaune Rouge1
0
Articles Recommandés
ICONSPORT_275392_0035 (1)
ASSE

L'ASSE recrute en Israël pour secouer la Ligue 2

ICONSPORT_280890_0018
CAN 2025

CAN 2025 : Le Mozambique marque l'histoire face au Gabon

ICONSPORT_279373_0037
OL

OL : Il suit Endrick depuis 2022, ce Lyonnais est amoureux

ICONSPORT_261406_0820
PSG

« A jamais les meilleurs », Kombouaré chambre l'OM

Fil Info

28 déc. , 16:00
L'ASSE recrute en Israël pour secouer la Ligue 2
28 déc. , 15:30
CAN 2025 : Le Mozambique marque l'histoire face au Gabon
28 déc. , 15:30
OL : Il suit Endrick depuis 2022, ce Lyonnais est amoureux
28 déc. , 15:00
« A jamais les meilleurs », Kombouaré chambre l'OM
28 déc. , 14:30
Serie A : Les Français portent le Milan AC en tête
28 déc. , 14:00
Le Gabon dézingue l'OM sur le cas Aubameyang
28 déc. , 13:30
Le PSG a obligé Liverpool à recruter Ekitike
28 déc. , 13:00
OL : Deux renforts à venir, c'est la douche froide

Derniers commentaires

« A jamais les meilleurs », Kombouaré chambre l'OM

Deuxieme budget europeen en 93 pour ton club, aucunes restrictions budgetaires a l epoque comme peux l etre le FPF aujourd hui et puis surtout on ne peux absolument pas comparer de une le format de la coupe des clubs champions de l epoque , ni le parcours digne d une conference league actuelle, Glentoran, Bucarest, Rangers, Bruges, CSKA ...^^

L'OL a trouvé un club pour en finir avec Ruben Kluivert

Claude…, Claude….. Faut muscler ton jeu là..

Le Gabon dézingue l'OM sur le cas Aubameyang

Moi j’attends l’avis de complètement raide 13

« A jamais les meilleurs », Kombouaré chambre l'OM

A jamais les meilleurs avec un état derrière, paris avec un mc court derrière sans doute ils auraient rien gagné

Le PSG a obligé Liverpool à recruter Ekitike

En tout cas c'est une bonne pioche pour Liverpool, c'est la seule satisfaction de Liverpool cette année

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Lens
37161213281315
2
Paris Saint Germain
36161132351421
3
O. Marseille
32161024361521
4
LOSC Lille
32161024332013
5
O. Lyonnais
271683522166
6
Rennes
271676327243
7
Strasbourg
231672725205
8
Toulouse
231665524195
9
Monaco
23167272627-1
10
Angers SCO
22166461718-1
11
Brest
19165472127-6
12
Lorient
18164661928-9
13
Nice
17165291929-10
14
Paris
16164482129-8
15
Le Havre
15163671322-9
16
Auxerre
121633101425-11
17
Nantes
11162591428-14
18
Metz
111632111737-20

Loading