Ligue 1+ démarre fort, Canal+ peut se rhabiller

C'est parti pour Ligue 1, qui n'a bien évidemment pas lâcher les premiers chiffres d'abonnés après quelques jours, mais assure que le courant passe très bien à ce niveau.

Le championnat de France n’est pas encore parti, mais cela joue déjà très gros dans les couloirs de la Ligue de Football Professionnel. En effet, cette semaine le lancement de Ligue 1+ a eu lieu, avec la possibilité de s’abonner pour suivre 8 des 9 matchs du championnat de France à chaque journée. Une reprise en mains par la Ligue qui met un terme à des années de gestion compliquée avec des appels d’offres qui n’étaient plus aussi fructueux. Pour ce grand lancement, les applications et les fournisseurs d’accès à internet ont joué le jeu en multipliant les offres de bienvenue pour convaincre les téléspectateurs de s’abonner. Et cela semble avoir fonctionné.

En effet, la crainte d’un fiasco était réelle depuis que Canal+ a décidé de ne pas proposer cette chaine dans ses offres, ce qui aurait arrangé beaucoup de passionnés de sport et de football. Mais la chaine cryptée n'a pas enterré la hache de guerre avec la Ligue. Il faut donc passer par Amazon, DAZN, les opérateurs, ou bien directement l’application Ligue 1+ sur les smartphones et télés connectés pour s’abonner à Ligue 1+. Cela n’a pas freiné les premiers suiveurs qui ont répondu présent selon les premières révélations de Nicolas De Tavernost.

1̶4̶,̶9̶9̶ ❌

9,99 ✅



Qui dit nouvelle saison exceptionnelle, dit offre exceptionnelle 😍



Le nouveau patron de LFP Média assure, sans dévoiler les chiffres, que les premiers jours sont très positions et augure d’un beau nombre d’abonnés au lancement de la chaine. « C’est un démarrage très encourageant qui augure, j’espère, un succès pour la plateforme. Les premiers indicateurs sont positifs. On ne va pas communiquer le nombre d’abonnés, parce que sinon on devrait le citer tous les matins, mais par rapport aux plans que nous nous sommes fixés, on sent qu’il y a un bon “move”. On a su répondre présent dès l’ouverture de manière tout à fait correcte. Les abonnés sont là et ils arrivent. J’espère que ça va s’accélérer évidemment au fur à mesure de la compétition et de l’ouverture du championnat, mais pour le moment, on reçoit un bon accueil », a livré l’ancien patron des Girondins de Bordeaux dans un entretien à Ouest-France à paraitre ce mercredi. Une bonne première impression donc, et qui ne devrait que croitre à l’approche du début du championnat.