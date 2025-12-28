ICONSPORT_280428_0094
Des ultras du Paris Saint-Germain

PSG : La police interrompt une fête historique

PSG28 déc. , 11:00
parMehdi Lunay
0
En 2025, le Paris Saint-Germain a fait vivre des émotions inimaginables à ses supporters avec une razzia de titres. Certains ultras avaient encore envie d'honorer leur club sur le Trocadéro. Mais, la police a stoppé net leur initiative.
Après plusieurs années d'échecs et de frustrations en Ligue des champions, le Paris Saint-Germain a enfin mis la main sur la Coupe aux grandes oreilles. Un succès acquis en mai dernier à Munich sur le score de 5-0 contre l'Inter Milan. Une démonstration dans la lignée d'une année 2025 fabuleuse en terme de jeu et de résultats. Le club parisien a raflé 6 trophées en tout, faisant vivre des émotions uniques à ses supporters. La fête a été immense dans les jours suivants le sacre européen mais c'était insuffisant et surtout trop éloigné dans le temps pour certains ultras.

Fête gâchée pour les ultras parisiens samedi

Un petit groupe de supporters s'est réuni samedi soir sur l'esplanade du Trocadéro, près de la tour Eiffel. Ces ultras ont voulu marquer le coup et célébrer l'historique année 2025 de leur PSG, juste avant de passer officiellement en 2026. Les engins pyrotechniques étaient de sortie avec des nombreux craquages de fumigènes, des feux d'artifice et des mortiers. Une fête surprise, improvisée, qui n'a pas plu du tout aux autorités selon les informations du journal Le Parisien.
La préfecture de police de Paris a stoppé ces célébrations et a procédé à l'interpellation d'une quarantaine d'ultras présents sur place. Une enquête a déjà été ouverte pour déterminer les responsabilités de chacun et le déroulement des faits même si aucun blessé n'a été déploré. Le week-end se termine mal pour ces ultras. Il leur restera quand même les souvenirs d'une soirée haute en couleur dans les rues de la capitale, laquelle a été immortalisée à de nombreuses reprises sur les réseaux sociaux.
0
