ICONSPORT_280414_0066
Hugo Ekitike

Le PSG a obligé Liverpool à recruter Ekitike

Premier League28 déc. , 13:30
parClaude Dautel
2
Liverpool s'est offert Hugo Ekitike au dernier mercato d'été, et l'entraîneur des Reds vient d'avouer que c'est le PSG qui était derrière cette signature de l'attaquant français.
Le champion d'Angleterre en titre va un peu mieux après trois victoires consécutives en Premier League. Et même si la grave blessure d'Alexander Isak a gâché ce mois de décembre, Arne Slot sait qu'il peut compter sur Hugo Ekitike, débarqué l'été dernier de Francfort pour 95 millions d'euros. Même si l'ancien joueur de Reims et du PSG n'a pas été le joueur le plus cher du mercato délirant de Liverpool, il est probablement celui qui donne le plus de satisfaction. En marge de la victoire des Reds samedi face à Wolverhampton, l'entraîneur de Liverpool a reconnu que l'élimination en Ligue des champions face au Paris Saint-Germain l'avait amené à revoir sa conception du football. Et donc à recruter un joueur comme Hugo Ekitike.

Ekitike, la réponse de Liverpool au PSG

« Hugo fait partie des joueurs les plus rapides que nous ayons. C'était l'un des éléments que je souhaitais apporter à cette équipe, c'est-à-dire avoir un rythme incroyable. Je constate que beaucoup d'équipes de haut niveau comptent un, deux, voire trois joueurs dotés d'un rythme exceptionnel. Nous avons affronté le Paris Saint-Germain la saison dernière, et nous avons dû faire face à Dembélé, Barcola, Doué, tous ces joueurs incroyablement rapides. C'est donc ce que nous avons essayé d'apporter en faisant venir Ekitike », a expliqué Arne Slot. Pour l'instant, ce pari fait par le technicien néerlandais de Liverpool est gagnant car l'attaquant tricolore de 23 ans brille comme jamais.
Poussé dehors par le Paris Saint-Germain, Hugo Ekitike était déjà monté d'un cran niveau performance en Bundesliga. Mais, depuis qu'il a signé chez les Reds, l'international français a franchi un palier et affiche de vraies grosses statistiques. A la moitié de la saison, il a déjà marqué 11 buts toutes compétitions confondues et même si Slot l'utilise parfois en supersub, le natif de Reims a toujours tout donné, devenant même l'un des chouchous d'Anfield. Il lui reste six mois pour confirmer cela et obtenir son billet pour le Mondial 2026 avec la France.
2
Derniers commentaires

« A jamais les meilleurs », Kombouaré chambre l'OM

Deuxieme budget europeen en 93 pour ton club, aucunes restrictions budgetaires a l epoque comme peux l etre le FPF aujourd hui et puis surtout on ne peux absolument pas comparer de une le format de la coupe des clubs champions de l epoque , ni le parcours digne d une conference league actuelle, Glentoran, Bucarest, Rangers, Bruges, CSKA ...^^

L'OL a trouvé un club pour en finir avec Ruben Kluivert

Claude…, Claude….. Faut muscler ton jeu là..

Le Gabon dézingue l'OM sur le cas Aubameyang

Moi j’attends l’avis de complètement raide 13

« A jamais les meilleurs », Kombouaré chambre l'OM

A jamais les meilleurs avec un état derrière, paris avec un mc court derrière sans doute ils auraient rien gagné

Le PSG a obligé Liverpool à recruter Ekitike

En tout cas c'est une bonne pioche pour Liverpool, c'est la seule satisfaction de Liverpool cette année

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Lens
37161213281315
2
Paris Saint Germain
36161132351421
3
O. Marseille
32161024361521
4
LOSC Lille
32161024332013
5
O. Lyonnais
271683522166
6
Rennes
271676327243
7
Strasbourg
231672725205
8
Toulouse
231665524195
9
Monaco
23167272627-1
10
Angers SCO
22166461718-1
11
Brest
19165472127-6
12
Lorient
18164661928-9
13
Nice
17165291929-10
14
Paris
16164482129-8
15
Le Havre
15163671322-9
16
Auxerre
121633101425-11
17
Nantes
11162591428-14
18
Metz
111632111737-20

