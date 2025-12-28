Araujo au PSG, un agent confirme

Le Paris Saint-Germain est en quête d'un nouveau défenseur central avec un profil technique. Le joueur de Benfica Tomas Araujo est une cible privilégiée des Parisiens. Un puissant agent de joueurs peut en témoigner.

Dans le football moderne, les défenseurs centraux ne doivent plus se contenter de stopper les attaquants adverses. Ils sont tenus d'avoir un niveau technique assez élevé pour lancer le jeu de leur équipe en phase offensive. Un profil complet qui obsède le Paris Saint-Germain et son entraineur Luis Enrique. Le club parisien suit plusieurs pistes susceptibles de satisfaire le technicien espagnol. Ousmane Diomandé, fort dans la relance et des deux pieds, en fait partie . Mais, l'Ivoirien du Sporting n'est pas le seul défenseur de Lisbonne qui séduit sur le marché.

Le PSG a séduit Tomas Araujo

De l'autre côté de la capitale portugaise, à Benfica, figure Tomas Araujo. Le défenseur portugais de 23 ans est suivi par plusieurs grosses écuries européennes. Il est sans conteste l'un des jeunes joueurs les plus complets au poste, alliant vitesse et technique. Le FC Barcelone est sur les rangs tout comme le PSG. Le champion d'Europe 2025 est proche de convaincre le jeune défenseur. C'est ce qu'a confirmé Ali Barat, agent de joueurs influent qui gère la carrière d'Araujo via sa société Epic Sports.