ICONSPORT_280644_0005
Tomas Araujo

Araujo au PSG, un agent confirme

PSG28 déc. , 12:20
parMehdi Lunay
1
Le Paris Saint-Germain est en quête d'un nouveau défenseur central avec un profil technique. Le joueur de Benfica Tomas Araujo est une cible privilégiée des Parisiens. Un puissant agent de joueurs peut en témoigner.
Dans le football moderne, les défenseurs centraux ne doivent plus se contenter de stopper les attaquants adverses. Ils sont tenus d'avoir un niveau technique assez élevé pour lancer le jeu de leur équipe en phase offensive. Un profil complet qui obsède le Paris Saint-Germain et son entraineur Luis Enrique. Le club parisien suit plusieurs pistes susceptibles de satisfaire le technicien espagnol. Ousmane Diomandé, fort dans la relance et des deux pieds, en fait partie. Mais, l'Ivoirien du Sporting n'est pas le seul défenseur de Lisbonne qui séduit sur le marché.

Le PSG a séduit Tomas Araujo

De l'autre côté de la capitale portugaise, à Benfica, figure Tomas Araujo. Le défenseur portugais de 23 ans est suivi par plusieurs grosses écuries européennes. Il est sans conteste l'un des jeunes joueurs les plus complets au poste, alliant vitesse et technique. Le FC Barcelone est sur les rangs tout comme le PSG. Le champion d'Europe 2025 est proche de convaincre le jeune défenseur. C'est ce qu'a confirmé Ali Barat, agent de joueurs influent qui gère la carrière d'Araujo via sa société Epic Sports.
« Oui, comme vous le savez, Luis (Campos) est un expert du football portugais et du football en général, donc je connais très bien Tomas... », a t-il indiqué subtilement au spécialiste mercato Fabrizio Romano dans une vidéo. Reste à faire plier Benfica sur le plan financier. Araujo est sous contrat jusqu'en 2029 et possède une clause libératoire fixée à 80 millions d'euros. Une somme énorme mais qui n'effraie pas le PSG et Ali Barat. Ce dernier avait négocié l'arrivée de Moises Caicedo à Chelsea contre 133 millions d'euros.
1
Articles Recommandés
ICONSPORT_264758_0184
OL

OL : Deux renforts à venir, c'est la douche froide

ICONSPORT_272756_0127
OM

OM : Gouiri sur le départ, Longoria accepte

ICONSPORT_279926_0017
OL

L'OL a trouvé un club pour en finir avec Ruben Kluivert

Fil Info

28 déc. , 13:00
OL : Deux renforts à venir, c'est la douche froide
28 déc. , 12:40
OM : Gouiri sur le départ, Longoria accepte
28 déc. , 12:00
L'OL a trouvé un club pour en finir avec Ruben Kluivert
28 déc. , 11:30
Cherki au niveau d'Akliouche, Grégory Schneider est sans pitié
28 déc. , 11:00
PSG : La police interrompt une fête historique
28 déc. , 10:30
L'OM prend position sur ce renfort venu d'Italie
28 déc. , 10:00
PSG : 50ME pour ce Brésilien, Paris refuse
28 déc. , 9:30
Monaco : Un cadre déjà dans l'avion vers la Turquie

Derniers commentaires

Cherki au niveau d'Akliouche, Grégory Schneider est sans pitié

Mon souhait serait akliouche tati bouaddi au PSG

Araujo au PSG, un agent confirme

Fake

Le PSG offre 140ME pour remplacer Barcola

ici c

Le PSG offre 140ME pour remplacer Barcola

Pas moi

Le PSG offre 140ME pour remplacer Barcola

T devin toi mdr

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Lens
37161213281315
2
Paris Saint Germain
36161132351421
3
O. Marseille
32161024361521
4
LOSC Lille
32161024332013
5
O. Lyonnais
271683522166
6
Rennes
271676327243
7
Strasbourg
231672725205
8
Toulouse
231665524195
9
Monaco
23167272627-1
10
Angers SCO
22166461718-1
11
Brest
19165472127-6
12
Lorient
18164661928-9
13
Nice
17165291929-10
14
Paris
16164482129-8
15
Le Havre
15163671322-9
16
Auxerre
121633101425-11
17
Nantes
11162591428-14
18
Metz
111632111737-20

Loading