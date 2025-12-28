OL : Deux renforts à venir, c'est la douche froide

L'Olympique Lyonnais débute le mercato hivernal avec ambition. Les Gones ont plus de possibilités sur le plan financier et convoitent déjà plusieurs joueurs. Néanmoins, deux indésirables risquent de revenir dans le Rhône prochainement.

Les 6 premiers mois de la saison 2025-2026 ressemblent à un coup de maître pour Michele Kang. La nouvelle patronne de l' Olympique Lyonnais a su éviter la chute du club rhodanien malgré un gros problème de dettes tout en restant compétitif sur le plan sportif. Cela s'est traduit par une réduction de la masse salariale et des paris peu onéreux mais plutôt gagnants au mercato. Signes de cette réussite inattendue, les bons classements de l'OL en Ligue 1 (5e) et en Ligue Europa (1er). Lyon a même convaincu la DNCG de réduire les sanctions et les contraintes. De quoi démarrer le mercato hivernal avec ambition.

Akouokou et Caleta-Car bientôt de retour ?

Endrick a déjà signé en prêt en provenance du Real Madrid. L'OL vise désormais un défenseur, un milieu voire un attaquant supplémentaire. Les deux premiers postes pourraient être renforcés dans les prochains jours mais pas de la manière espérée. En effet, deux indésirables du club rhodanien sont annoncés sur le retour. Il s'agit du milieu de terrain ivoirien Paul Akouokou tout d'abord. Selon SportAragon, le Real Saragosse souhaite rompre son prêt au plus vite.

L'ancien joueur du Betis ne joue plus en deuxième division espagnole et il s'est surtout distingué en match par des problèmes de discipline. L'autre élément lyonnais qui déçoit en Espagne s'appelle Duje Caleta-Car. Le défenseur croate n'y arrive pas à la Real Sociedad et son prêt risque aussi d'être stoppé net. Une mauvaise nouvelle pour un OL sous surveillance renforcée de la DNCG. Caleta-Car notamment touche une forte rémunération salariale. Si ces deux retours sont vite officialisés, cela pourrait gâcher le mercato et plus globalement le début d'année 2026 des Lyonnais.