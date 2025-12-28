ICONSPORT_264758_0184

OL : Deux renforts à venir, c'est la douche froide

OL28 déc. , 13:00
parMehdi Lunay
0
L'Olympique Lyonnais débute le mercato hivernal avec ambition. Les Gones ont plus de possibilités sur le plan financier et convoitent déjà plusieurs joueurs. Néanmoins, deux indésirables risquent de revenir dans le Rhône prochainement.
Les 6 premiers mois de la saison 2025-2026 ressemblent à un coup de maître pour Michele Kang. La nouvelle patronne de l'Olympique Lyonnais a su éviter la chute du club rhodanien malgré un gros problème de dettes tout en restant compétitif sur le plan sportif. Cela s'est traduit par une réduction de la masse salariale et des paris peu onéreux mais plutôt gagnants au mercato. Signes de cette réussite inattendue, les bons classements de l'OL en Ligue 1 (5e) et en Ligue Europa (1er). Lyon a même convaincu la DNCG de réduire les sanctions et les contraintes. De quoi démarrer le mercato hivernal avec ambition.

Akouokou et Caleta-Car bientôt de retour ?

Endrick a déjà signé en prêt en provenance du Real Madrid. L'OL vise désormais un défenseur, un milieu voire un attaquant supplémentaire. Les deux premiers postes pourraient être renforcés dans les prochains jours mais pas de la manière espérée. En effet, deux indésirables du club rhodanien sont annoncés sur le retour. Il s'agit du milieu de terrain ivoirien Paul Akouokou tout d'abord. Selon SportAragon, le Real Saragosse souhaite rompre son prêt au plus vite.
L'ancien joueur du Betis ne joue plus en deuxième division espagnole et il s'est surtout distingué en match par des problèmes de discipline. L'autre élément lyonnais qui déçoit en Espagne s'appelle Duje Caleta-Car. Le défenseur croate n'y arrive pas à la Real Sociedad et son prêt risque aussi d'être stoppé net. Une mauvaise nouvelle pour un OL sous surveillance renforcée de la DNCG. Caleta-Car notamment touche une forte rémunération salariale. Si ces deux retours sont vite officialisés, cela pourrait gâcher le mercato et plus globalement le début d'année 2026 des Lyonnais.
0
Derniers commentaires

Cherki au niveau d'Akliouche, Grégory Schneider est sans pitié

Mon souhait serait akliouche tati bouaddi au PSG

Araujo au PSG, un agent confirme

Fake

Le PSG offre 140ME pour remplacer Barcola

ici c

Le PSG offre 140ME pour remplacer Barcola

Pas moi

Le PSG offre 140ME pour remplacer Barcola

T devin toi mdr

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Lens
37161213281315
2
Paris Saint Germain
36161132351421
3
O. Marseille
32161024361521
4
LOSC Lille
32161024332013
5
O. Lyonnais
271683522166
6
Rennes
271676327243
7
Strasbourg
231672725205
8
Toulouse
231665524195
9
Monaco
23167272627-1
10
Angers SCO
22166461718-1
11
Brest
19165472127-6
12
Lorient
18164661928-9
13
Nice
17165291929-10
14
Paris
16164482129-8
15
Le Havre
15163671322-9
16
Auxerre
121633101425-11
17
Nantes
11162591428-14
18
Metz
111632111737-20

