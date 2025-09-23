ICONSPORT_266839_0019
2 millions d’abonnés, Ligue 1+ met le paquet

Ligue 123 sept. , 17:30
Hadrien Rivayrand
Ligue 1+ a pour le moment réussi ses débuts comme nouveau diffuseur principal du football français. Le média de la Ligue de Football Professionnel ne manque pas d'ambitions pour le futur. 
Les fans et observateurs de football français doivent cette saison composer avec Ligue 1+. Le média créé par la Ligue de Football Professionnel veut prouver sa valeur et pour cela, a lancé il y a quelques semaines des offres promotionnelles d'abonnement. Une recette qui a su charmer les amoureux du football français puisque la chaine a annoncé avoir déjà atteint le million d'abonnés en seulement deux mois mois. Et pas question de s'arrêter en si bon chemin. Les offres promotionnelles continuent en effet afin de faire grimper toujours plus le nombre d'abonnés de Ligue 1+. 

Ligue 1+ met les bouchées doubles 

Récemment, Ligue 1+ a signé des partenariats avec L’Équipe et DAZN, avec une offre fixée à 9,99 € pour les trois premiers mois puis ensuite 14,99 €/mois. Une offre qui prendra d'ailleurs fin dès le mercredi 24 septembre (avant d'être une nouvelle fois prolongée ?). A noter que le média de la LFP s'était fixé en premier lieu un objectif de 2 millions d'abonnés en 2028-2029. Mais cet objectif pourrait être atteint plus tôt au vu des très bons débuts de Ligue 1+.

