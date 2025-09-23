Dérapage à l'OM, un joueur du PSG frappé ?

Il y a eu quelques minutes de confusion après la victoire de l'OM face au PSG, et le service de sécurité du club provençal a semblé bien nerveux.

Un match au Vélodrome, c’est toujours chaud. Mais quand c’est le PSG qui vient, et qu’il y a une victoire au bout, l’ambiance est forcément survoltée à l'OM . Roberto De Zerbi n’a pas pu conserver son calme et a fini avec un carton rouge. Au moment du coup de sifflet final, les Marseillais ont explosé de joie, et les Parisiens ont forcément fait savoir leur déception et leur frustration. Cela a débouché sur un incident autour de l’arbitre avec un membre du service de sécurité qui semble avoir été trop zélé. Un agent de sécurité venu auprès des arbitres a repoussé fermement un joueur du PSG et un attroupement a eu lieu avec une empoignade musclée entre le membre du service de sécurité et Lucas Beraldo notamment.

Beraldo frappé par le service de sécurité ?

Ce dernier s’est pris un coup au visage quand l’agent a tenté de se dégager, affirme RMC. Un deuxième agent, tout aussi nerveux, est arrivé et a fait comprendre à Achraf Hakimi de dégager de manière très musclée. Ce sont les stadiers qui ont tenté de calmer le jeu, avant qu’un joueur de l’OM, Matt O’Riley, arrive pour extirper l’agent de sécurité et permettre de calmer vraiment les choses.

Une tension qui est assez rapidement descendue, mais qui démontre que les joueurs du PSG ont eu du mal à digérer l’accueil qu’il leur a été réservé au Vélodrome. En effet, plusieurs joueurs se sont plaints de jets de projectile, et c’est Amine Gouiri qui a demandé à ses propres supporters de stopper ces comportements. Cela n’a bien sûr pas gâché la fête au Vélodrome ou dans les rues de Marseille pour une soirée dont l’OM rêvait depuis plus de 10 ans. Même si l’intervention d’un service de sécurité pas vraiment rassurant sera certainement souligné par le PSG au club local.