PSG : Marquinhos absent deux à trois semaines

Victime d'un souci au quadriceps, Marquinhos sera finalement absent pour deux ou trois semaines. Une relative bonne nouvelle pour le PSG concernant son défenseur et capitaine compte tenu de la trêve qui se profile.

Luis Enrique l'a précisé vendredi en conférence de presse, si Marquinhos est d'ores et déjà forfait contre Auxerre et le FC Barcelone, c'est parce que l'international brésilien a ressenti un problème musculaire à la fin du match contre l'Olympique de Marseille, vendredi au Vélodrome. Cependant, l'entraîneur du Paris Saint-Germain n'a pas souhaité en dire plus sur la durée totale de l'absence de son capitaine, le communiqué médical du PSG ayant évoqué un forfait pour plusieurs semaines.

Journaliste qui couvre l'actualité du Paris SG pour L'Equipe, Loïc Tanzi a précisé de son côté que Marquinhos sera éloigné des terrains pour deux à trois semaines. Sachant qu'il y a une trêve internationale du lundi 6 au mardi 14 octobre, le PSG va donc récupérer son défenseur après cette pause, ce qui permettra également à Marquinhos de rester au repos à Paris plutôt que deux disputer deux matchs amicaux que la Seleçao jouera en Corée du Sud et au Japon durant cette pause.