ICONSPORT_271025_0079
Marquinhos

PSG : Marquinhos absent deux à trois semaines

PSG26 sept. , 17:40
parClaude Dautel
Victime d'un souci au quadriceps, Marquinhos sera finalement absent pour deux ou trois semaines. Une relative bonne nouvelle pour le PSG concernant son défenseur et capitaine compte tenu de la trêve qui se profile.
Luis Enrique l'a précisé vendredi en conférence de presse, si Marquinhos est d'ores et déjà forfait contre Auxerre et le FC Barcelone, c'est parce que l'international brésilien a ressenti un problème musculaire à la fin du match contre l'Olympique de Marseille, vendredi au Vélodrome. Cependant, l'entraîneur du Paris Saint-Germain n'a pas souhaité en dire plus sur la durée totale de l'absence de son capitaine, le communiqué médical du PSG ayant évoqué un forfait pour plusieurs semaines.
Journaliste qui couvre l'actualité du Paris SG pour L'Equipe, Loïc Tanzi a précisé de son côté que Marquinhos sera éloigné des terrains pour deux à trois semaines. Sachant qu'il y a une trêve internationale du lundi 6 au mardi 14 octobre, le PSG va donc récupérer son défenseur après cette pause, ce qui permettra également à Marquinhos de rester au repos à Paris plutôt que deux disputer deux matchs amicaux que la Seleçao jouera en Corée du Sud et au Japon durant cette pause.
Articles Recommandés
ICONSPORT_259813_0143
ASSE

ASSE : Ekwah divorce et quitte Saint-Etienne

ICONSPORT_271638_0377
OM

« L’OM a battu une équipe à un milliard » : Benatia recadre le PSG

Greenwood OM
Ligue 1

TV : Strasbourg - OM, à quelle heure et sur quelle chaîne ?

ICONSPORT_271641_0180
OL

John Textor viré, Eagle veut vérifier les comptes

Fil Info

19:20
ASSE : Ekwah divorce et quitte Saint-Etienne
19:00
« L’OM a battu une équipe à un milliard » : Benatia recadre le PSG
18:40
TV : Strasbourg - OM, à quelle heure et sur quelle chaîne ?
18:30
John Textor viré, Eagle veut vérifier les comptes
18:00
Lamine Yamal obsédé par les femmes, son agent est complice
17:20
PSG-OM au Koweït, la LFP a tranché
17:00
Le Real prépare du lourd aux côtés de Mbappé
16:30
Un Madrilène ciblé, le PSG bataille avec Chelsea et le Bayern
16:00
« Cela ne change rien pour l'équipe » : L'OM n'a pas peur

Derniers commentaires

« Le mercato c’est pas aller à Auchan » : Luis Enrique rigole

Le frustré et jaloux de notre palmarès...la c1 te fait encore saigner du .......

John Textor viré, Eagle veut vérifier les comptes

Rémi qui?

Un arbitrage pro-OM, le capitaine du PSG s’indigne

Non non je te parle des vols annuel 😂 Par contre il faut combien de KM3 de gaz pour esoerer faire. Notre record de 13 matchs mais SANS défaite ?

John Textor viré, Eagle veut vérifier les comptes

Rémi! Un commentaire?

« Le mercato c’est pas aller à Auchan » : Luis Enrique rigole

RIRES du mariole Simple comme bonjour

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Monaco
1254016137
2
Paris Saint Germain
1254016104
3
O. Lyonnais
125401473
4
Strasbourg
125401385
5
LOSC Lille
1053115138
6
O. Marseille
953026104
7
Lens
95302385
8
Rennes
85221-178
9
Toulouse
65203-279
10
Auxerre
65203-246
11
Paris
65203-3912
12
Nice
65203-369
13
Angers SCO
55122-134
14
Brest
45113-2911
15
Le Havre
45113-268
16
Nantes
45113-235
17
Lorient
45113-7613
18
Metz
15014-8513

Loading