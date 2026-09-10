Tombeur de l’OL, le coach de Fenerbahçe démissionne avec fracas

Juste après un retour plutôt réussi en Ligue des Champions avec un match nul contre l’AS Rome (1-1), Ismail Kartal a démissionné de son poste d'entraîneur de Fenerbahçe.

Folle soirée du côté d’Istanbul. Dans la foulée du match nul plutôt logique entre le Fenerbahçe et la Roma (1-1), ce jeudi dans le cadre de la 1ère journée de la Ligue des Champions, Ismail Kartal a annoncé avec fracas sa démission. « Pour le bien de Fenerbahçe, de mes joueurs et des futurs entraîneurs, je démissionne de mon poste, avec l'intention de ne jamais y revenir », a simplement balancé le désormais ex-coach du Fener en conférence de presse d’après-match.