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Tombeur de l’OL, le coach de Fenerbahçe démissionne avec fracas

Ligue des Champions10 sept. , 22:27
parAlexis Rose
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Juste après un retour plutôt réussi en Ligue des Champions avec un match nul contre l’AS Rome (1-1), Ismail Kartal a démissionné de son poste d'entraîneur de Fenerbahçe.
Folle soirée du côté d’Istanbul. Dans la foulée du match nul plutôt logique entre le Fenerbahçe et la Roma (1-1), ce jeudi dans le cadre de la 1ère journée de la Ligue des Champions, Ismail Kartal a annoncé avec fracas sa démission. « Pour le bien de Fenerbahçe, de mes joueurs et des futurs entraîneurs, je démissionne de mon poste, avec l'intention de ne jamais y revenir », a simplement balancé le désormais ex-coach du Fener en conférence de presse d’après-match.
Une annonce inattendue, sachant que le club stambouliote venait de réussir ses grandes retrouvailles avec la Ligue des Champions après 18 ans d'absence. Âgé de 65 ans, celui qui avait déjà été sur le banc du Fener à trois reprises était pourtant jugé comme un héros en Turquie après avoir sorti l’OL en barrages en août dernier. Revenu aux commandes du club stambouliote en juin, il avait connu un début de championnat compliqué, avec deux défaites dont une dans le derby contre Besiktas le week-end dernier (1-2).

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