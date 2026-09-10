Tombeur de l’OL, le coach de Fenerbahçe démissionne avec fracas

Par contre... il y a un joueur du Slavia de Prague qui est très intéressant... c'est Danijel Sturm (27 ans) à 2,5 millions d'Euros (TransferMark).
Bravo, Lens prend les 3 pts, mais contre un club aussi nul que Prague à 11 vs 10 toute une mi temps et en encaissant 2 buts en supériorité numérique, c'est pas glorieux
Bis repetita , journee de la connerie sur ce site ... Non Mr Dautel, lors de ce match de Coupe de France, le match n a pas ete donné gagnant au PFC; les deux clubs avaient ete sanctionnés, tout deux ont ete exclus...
Ce fut laborieux quand même
Super !... c'est mieux qu'une comédie à la télé !!! Je vais bien me marrer demain soir avec Olympic Circus qui prend l'eau de tous les côtés. ^^
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|9
|3
|3
|0
|0
|5
|1
|4
|7
|3
|2
|1
|0
|6
|2
|4
|7
|3
|2
|1
|0
|6
|2
|4
|7
|3
|2
|1
|0
|5
|2
|3
|7
|3
|2
|1
|0
|7
|5
|2
|6
|3
|2
|0
|1
|8
|7
|1
|5
|3
|1
|2
|0
|6
|5
|1
|4
|3
|1
|1
|1
|2
|2
|0
|4
|3
|1
|1
|1
|4
|7
|-3
|3
|3
|1
|0
|2
|6
|5
|1
|3
|3
|1
|0
|2
|6
|5
|1
|3
|3
|1
|0
|2
|4
|5
|-1
|2
|3
|0
|2
|1
|5
|6
|-1
|2
|3
|0
|2
|1
|5
|6
|-1
|2
|3
|0
|2
|1
|1
|4
|-3
|1
|3
|0
|1
|2
|2
|4
|-2
|1
|3
|0
|1
|2
|2
|5
|-3
|0
|3
|0
|0
|3
|4
|11
|-7
Loading
📌 İsmail Kartal, Fenerbahçe'deki teknik direktörlük görevinden istifa ettiğini açıkladı! #UCL #beINSPORTS