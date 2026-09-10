TV : Rennes - OM, à quelle heure et sur quelle chaîne ?

La 4e journée de Ligue 1 débutera ce vendredi avec un choc entre le Stade Rennais et l’Olympique de Marseille, deux équipes avec des ambitions européennes cette saison.

Quelle heure pour Rennes - OM ?

vendredi 11 septembre à 20h45 au Roazhon Park. L’arbitre sera Jérémy Stinat. La semaine prochaine, Rennes et Marseille vont lancer leur campagne d’Europa League avec l’ambition d’aller le plus loin possible. Mais avant cela, les deux clubs français vont s’affronter dans un choc de Ligue 1. Cette rencontre entre le SRFC et l’ OM se jouera ceau Roazhon Park. L’arbitre sera Jérémy Stinat.

Sur quelle chaîne suivre Rennes - OM ?

Placé en ouverture de la 4e journée de Ligue 1, ce choc entre le Stade Rennais et l’Olympique de Marseille sera diffusé sur l’antenne de Ligue 1+ 2.

Les compos probables de Rennes - OM :

Bien installé dans le Top 5 du championnat après un début de saison réussi, avec notamment deux victoires contre Le Mans (3-2) et Angers (2-1) lors des dernières journées, Rennes est bien parti pour réaliser une belle saison. Mais après avoir accroché le PSG en août (2-2), le SRFC veut faire chuter l’OM à domicile. Pour ce match, Franck Haise disposera d’un groupe au complet.

La compo probable de Rennes : Samba - Frankowski, Cresswell, Ait Boudlal, Merlin - Szymanski, Rongier, Thomasson - Al Tamari, Lepaul, Blas.

Plutôt bien parti avec un brillant succès 4-0 contre Strasbourg, l’OM est très vite retombé de son nuage en perdant les deux matchs suivants face à Monaco (0-2) et le Paris FC (2-3). Enfoncé dans le ventre mou du championnat, Marseille se doit de réagir pour ne pas sombrer dans le bas de tableau. Lors de cette rencontre, Bruno Genesio devra composer sans Kondogbia ni Nnadi.

Lire aussi OM : Kondogbia forfait contre Rennes

La compo probable de l’OM : De Lange - Weah, Egan-Riley, Aguerd, Emerson - Abdelli, Hojbjerg - Harit, Gomes, Paixao - Gouiri.