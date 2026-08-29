L'arbitrage contre Fenerbahçe, un joueur de l’OL est cash

L'OL va devoir digérer son élimination face à Fenerbahçe en Ligue des Champions, avec un scénario rendu cruel par une décision arbitrale qui a énormément pesé.

Après un match nul encourageant à l’aller à Istanbul, l’OL a été bien moins convaincant au retour face à Fenerbahçe. Les Lyonnais se sont inclinés 2-1, avec notamment un énorme passage à vide en première période qui a plombé la qualification. Malgré cela, un but splendide de Malick Fofana et un gros forcing dans la foulée ont failli permettre de renverser la tendance. Mais le but de Kaïl Boudache a été annulé après une longue tergiversation de la VAR, pour une faute de Zachary Athekame au préalable.

Le Suisse était monté au pressing pour récupérer un ballon dans la surface turque, et cela a payé même si l’arbitre, qui avait laissé jouer initialement, a fini par siffler une faute qui a annulé l’égalisation lyonnaise après consultation de la VAR. En conférence de presse, le défenseur lyonnais est revenu sur ce moment particulier du match, qui a duré bien longtemps pour finalement déboucher sur une grosse déception.

Pas d'erreur manifeste de l'arbitre sur l'action

« C’était une situation assez perplexe. On ne savait pas vraiment ce qu’il s’était passé. La VAR a mis du temps à réagir et, sur le terrain, on n’a pas pu revoir les images. D’après ce qu’on m’a expliqué, j’ai commis une faute. Sur le moment, je n’étais pas d’accord. Ensuite, j’ai revu les images et, pour moi, on peut siffler faute comme on peut ne pas la siffler. Malheureusement, cette fois-ci, la décision était en ma défaveur », a livré le joueur prêté par le Milan AC, qui montre de très belles choses dans ses premières apparitions sous le maillot de l’OL. S’il continue sur cette lancée, mais aussi si Ainsley Maitland-Niles continue d’être aussi irrégulier, il devrait avoir un gros temps de jeu cette saison.