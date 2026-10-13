ICONSPORT_376418_0007

Relégation, pénalité de points, Manchester City ne pense qu'au PSG

Ligue des Champions
parGuillaume Conte
0
Ajouter comme source préférée sur Google
Le respect infini de Manchester City au PSG s'est vu ce mardi en conférence de presse avant le match entre les deux formations de ce mercredi soir.
Remporter la Ligue des Champions marque un club, surtout quand celui-ci ne l’avait jamais gagné auparavant. Mais faire le doublé avec la manière force le respect dans toute l’Europe. A la veille du match face au PSG, joueurs et entraineur de Manchester City ont lancé une pluie de compliments sur le club parisien, Luis Enrique, ses joueurs et le niveau de jeu affiché depuis deux ans.
Même en étant leader de Premier League avec six victoires en six matchs, Manchester City ne reçoit pas le PSG dans la peau de l’ogre. Pour Enzo Maresca, il faudra un exploit de premier rang pour faire tomber Paris, qui a pris l’habitude de faire pleurer les formations de Premier League.
« Le message est assez simple : nous avons besoin du match parfait parce que c’est la meilleure équipe en Europe en ce moment. Ils ont remporté les deux dernières Ligues des champions, ce qui montre à quel point ils sont forts. Mais en même temps, si nous donnons le meilleur de nous-mêmes, nous pouvons les battre et être heureux à la fin », a fait savoir l’entraineur italien, conforté dans son discours par son défenseur central Ruben Dias.

Lire aussi

Paris Sportifs : La cote de PSG-City doublée pour rapporter grosParis Sportifs : La cote de PSG-City doublée pour rapporter gros
PSG : Paris craque pour un Allemand à 90 MEPSG : Paris craque pour un Allemand à 90 ME
« C’est une grande équipe et il est impossible de ne pas le reconnaître. Je connais personnellement quelques-uns de leurs joueurs, je sais à quel point ils sont bons, on voit la flexibilité dont ils font preuve à chaque moment du match. Il faut être très bon pour les battre, c’est ce que nous visons », a expliqué le Portugais, qui est bien placé pour savoir que Nuno Mendes, Joao Neves ou Vitinha sont ce qui se fait de mieux à leur poste, surtout quand ils ont le maillot du PSG sur le dos.
Une affiche de gala de plus pour City, qui vient d’aller chercher une victoire convaincante à Liverpool sur le score de 3-0. Une preuve que les malversations financières et la culpabilité désormais prouvée du club dans sa gestion économique, qui devrait déboucher sur des sanctions prochainement, ne perturbe pas les joueurs des Sky Blues.

Champions League

14 octobre 2026 à 21:00
Manchester CityManchester City logo
21:00
Paris Saint GermainParis Saint Germain logo
Articles Recommandés
ICONSPORT_286569_0314
Ligue 1

L’OL et le LOSC s’associent contre l’arbitrage

Ligue des champions - Le trophée
Ligue des Champions

LdC : Programme TV et résultats de la 2e journée

ICONSPORT_376419_0094
Ligue des Champions

LdC : Le Sporting punit l'inefficacité de Lens

ICONSPORT_222526_0152
OM

L’OM va jouer le maintien, Dugarry en est persuadé

Fil Info

L’OL et le LOSC s’associent contre l’arbitrage
LdC : Programme TV et résultats de la 2e journée
LdC : Le Sporting punit l'inefficacité de Lens
L’OM va jouer le maintien, Dugarry en est persuadé
TV : L’Equipe du Soir attaque la nouvelle émission de Riolo
LdC : Arsenal-Lille : Les compos (21h sur Canal+Foot)
PSG : City qui garde ses trophées, Luis Enrique en rêve
OM : Paixao fait ses valises, ça s'accélère
Calderwood bientôt viré, le PSG a bien fauté

Derniers commentaires

LdC : Le Sporting punit l'inefficacité de Lens

Dans la course au classement UEFA de la France face au Portugal ça va faire très mal

OL : La décision radicale de Fonseca, seul Tolisso y échappe

Tu as le droit de ne pas être d'accord par contre dire qu'ils ont eu du temps de jeu ?????? Sur 11 matchs n'ont pas joué 1 mn Steve Kango Noham Kamara Alejandro Gomes Rodriguez Adil Hamdani Par contre ceux qui ontjoué Noah Nartey 2 titularisations 2 buts Khalis Merah 3 remplacements qq minutes) 1 but Rémi Himbert 1 fois sur 11 matchs

OM : L’Olympiakos hurle face à l’organisation à la française

qui n existe plus d ailleurs. t es un gentil vieux. prends tes cachets

L’OL et le LOSC s’associent contre l’arbitrage

3-2-1 go les marseillaises 🤣

TV : L’Equipe du Soir attaque la nouvelle émission de Riolo

C'est ça, "mdr" à chaque fois.

Ligue 1

CalendrierRésultats

Saison régulière

ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1Monaco logo
Monaco
1464201055
2LOSC Lille logo
LOSC Lille
136411945
3Rennes logo
Rennes
13641112102
4Olympique Lyonnais logo
O. Lyonnais
1163211147
5Paris logo
Paris
116321844
6Paris Saint Germain logo
Paris Saint Germain
1163211183
7Brest logo
Brest
862221293
8Lorient logo
Lorient
86222660
9Nice logo
Nice
8622257-2
10Lens logo
Lens
7621311101
11Strasbourg logo
Strasbourg
762131112-1
12Angers SCO logo
Angers SCO
76213710-3
13Olympique Marseille logo
O. Marseille
66204981
14Le Mans logo
Le Mans
661321012-2
15Toulouse logo
Toulouse
66132911-2
16Auxerre logo
Auxerre
66204816-8
17Troyes logo
Troyes
46114413-9
18Le Havre logo
Le Havre
2602448-4

Loading