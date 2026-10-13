Relégation, pénalité de points, Manchester City ne pense qu'au PSG

Le respect infini de Manchester City au PSG s'est vu ce mardi en conférence de presse avant le match entre les deux formations de ce mercredi soir.

Remporter la Ligue des Champions marque un club, surtout quand celui-ci ne l’avait jamais gagné auparavant. Mais faire le doublé avec la manière force le respect dans toute l’Europe. A la veille du match face au PSG, joueurs et entraineur de Manchester City ont lancé une pluie de compliments sur le club parisien, Luis Enrique, ses joueurs et le niveau de jeu affiché depuis deux ans.

Même en étant leader de Premier League avec six victoires en six matchs, Manchester City ne reçoit pas le PSG dans la peau de l’ogre. Pour Enzo Maresca, il faudra un exploit de premier rang pour faire tomber Paris, qui a pris l’habitude de faire pleurer les formations de Premier League.

« Le message est assez simple : nous avons besoin du match parfait parce que c’est la meilleure équipe en Europe en ce moment. Ils ont remporté les deux dernières Ligues des champions, ce qui montre à quel point ils sont forts. Mais en même temps, si nous donnons le meilleur de nous-mêmes, nous pouvons les battre et être heureux à la fin », a fait savoir l’entraineur italien, conforté dans son discours par son défenseur central Ruben Dias.

« C’est une grande équipe et il est impossible de ne pas le reconnaître. Je connais personnellement quelques-uns de leurs joueurs, je sais à quel point ils sont bons, on voit la flexibilité dont ils font preuve à chaque moment du match. Il faut être très bon pour les battre, c’est ce que nous visons », a expliqué le Portugais, qui est bien placé pour savoir que Nuno Mendes, Joao Neves ou Vitinha sont ce qui se fait de mieux à leur poste, surtout quand ils ont le maillot du PSG sur le dos.

Une affiche de gala de plus pour City, qui vient d’aller chercher une victoire convaincante à Liverpool sur le score de 3-0. Une preuve que les malversations financières et la culpabilité désormais prouvée du club dans sa gestion économique, qui devrait déboucher sur des sanctions prochainement, ne perturbe pas les joueurs des Sky Blues.