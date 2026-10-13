PSG : Paris craque pour un Allemand à 90 ME

L’autre qui sort de son terrier après 1 victoire contre Troyes de son club après 5 défaites🤣 T’es le parfait troll du moment 🤣🤣🤣
N'en déplaise a Lyon Letexier un des meilleurs arbitre d'Europe !
Faut que ces joueurs se barrent, 500k/mois pour un niveau catastrophique... Le duo magique Langoria/Benatia a signé des chèques en blanc à la moitié de l'effectif, ils gagnent 10x trop pour la plupart et n'ont pas besoin de mouiller le maillot, vu qu'ils n'ont aucune ambition!
L'extrait video, le supporter ne l'a pas insulté.
Voleur, escroc... Rends l argent et barres toi 😂
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|14
|6
|4
|2
|0
|10
|5
|5
|13
|6
|4
|1
|1
|9
|4
|5
|13
|6
|4
|1
|1
|12
|10
|2
|11
|6
|3
|2
|1
|11
|4
|7
|11
|6
|3
|2
|1
|8
|4
|4
|11
|6
|3
|2
|1
|11
|8
|3
|8
|6
|2
|2
|2
|12
|9
|3
|8
|6
|2
|2
|2
|6
|6
|0
|8
|6
|2
|2
|2
|5
|7
|-2
|7
|6
|2
|1
|3
|11
|10
|1
|7
|6
|2
|1
|3
|11
|12
|-1
|7
|6
|2
|1
|3
|7
|10
|-3
|6
|6
|2
|0
|4
|9
|8
|1
|6
|6
|1
|3
|2
|10
|12
|-2
|6
|6
|1
|3
|2
|9
|11
|-2
|6
|6
|2
|0
|4
|8
|16
|-8
|4
|6
|1
|1
|4
|4
|13
|-9
|2
|6
|0
|2
|4
|4
|8
|-4
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🚨🇩🇪 | Internally, there is confidence that Aleksandar Pavlovic will one day wear the captain’s armband at FC Bayern. The homegrown talent is seen as a crucial part of the record champion’s long-term plans.