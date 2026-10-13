PSG : Paris craque pour un Allemand à 90 ME

PSG : Paris craque pour un Allemand à 90 ME

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parCorentin Facy
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Le PSG est très intéressé par l’international allemand Aleksandar Pavlovic, sous contrat avec le Bayern Munich jusqu’en juin 2029, dans l’optique d’un potentiel transfert l’été prochain.
L’été a été chaud au Paris Saint-Germain, où Luis Campos s’est démené pour régénérer l’effectif à la disposition de Luis Enrique. C’est surtout le secteur offensif qui a été concerné avec les transferts de Godts, Akliouche et Torres. Dans un an, la direction sportive du PSG pourrait se concentrer sur un autre secteur de jeu : le milieu de terrain. Dans l’optique d’anticiper un potentiel départ à l’avenir, bien que pas prévu à ce stade de Zaïre-Emery, Joao Neves ou encore Vitinha, le club parisien a identifié un international allemand au profil idéal pour le jeu pratiqué par Luis Enrique.
Selon les informations de Fussball News, le Paris Saint-Germain apprécie beaucoup Aleksandar Pavlovic. International allemand à 17 reprises, le milieu de terrain de 22 ans est lié au Bayern Munich jusqu’en 2029. Titulaire indiscutable de Vincent Kompany depuis la saison dernière, le joueur formé en Bavière est très courtisé à travers l’Europe. Le média affirme que le PSG est sur le coup, au même titre que le Real Madrid, Manchester United et Manchester City. Une énorme concurrence qui n’effraie pas le champion d’Allemagne en titre à ce stade.

Le PSG à l'affût pour Pavlovic 

Et pour cause, le Bayern Munich compte bien conserver son jeune milieu de terrain de 22 ans à l’avenir. Cela n’empêche pas le PSG de prendre des premiers renseignements sur un potentiel transfert et de suivre avec assiduité les performances de Pavlovic. Le prix de l’international allemand risque néanmoins de faire tiquer Luis Campos. Le milieu de terrain bavarois est valorisé par le site spécialisé Transfermarkt à 90 millions d’euros, un prix que le double champion d’Europe n’a plus l’habitude de dépenser pour un seul joueur ces dernières années.

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