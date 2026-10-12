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Paris Sportifs : La cote de PSG-City doublée pour rapporter gros

Paris Sportifs
parGuillaume Conte
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Après une longe trêve internationale, c’est reparti pour la Ligue des Champions. Et la grosse affiche de cette journée sera le match entre Manchester City et le PSG.
Manchester City contre le Paris Saint-Germain, c’est le premier gros match de la saison en Ligue des Champions ! Il faut dire que les deux clubs dominent un peu la C1, avec trois titres lors des quatre dernières saisons dont deux de suite pour le PSG. C’est donc un vrai match au sommet que les fans du football européen auront droit cette semaine. Cette rencontre se jouera ce mercredi 14 octobre à 21h00 à l’Etihad Stadium.
A cette occasion, Foot01 et Winamax vous proposent une offre d’exception qui va vous permettre de faire gonfler votre gain potentiel. Pour tous les joueurs s’inscrivent sur Winamax par le biais des liens sur cet article, la cote sera doublée pour les matchs de Ligue des Champions de cette semaine. Cliquer ICI pour vous inscrire.
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Mise maximale éligible : 20 € (le montant en "dépassement" sera payé à la cote initiale).
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Les cotes sont soumises à variation et peuvent évoluer.
N'oubliez pas. « Jouer comporte des risques : endettement, isolement, dépendance. Pour être aidé, appelez le 09-74-75-13-13 (appel non surtaxé) ».
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Bradley Barcola a toujours été talentueux... et pourtant... ça n'a pas empêché le PSG de le mettre sur le banc pour ensuite s'en débarrasser. Résultat... le PSG le regrette ! ^^

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Tu devrais comprendre ce que tu lis. Mais... il n'y a rien à faire pour toi ! Tu ne sais toujours pas lire.

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Les joueurs Lensois avaient sans doute des consignes envers Lois Openda... et l'arbitre n'a pas fait son boulot. Résultat... Lens a pu accrocher l'OL et l'OL se retrouve sans Lois Openda durant un bon bout de temps. Et après... on vient t'expliquer que l'OL est traité comme les autres clubs de Ligue1.

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C est pour ça qu il est venu pleurer apres pour dire que Paris avait besoin d un joueur comme lui .Trajectoire ? Attendons la sanction de city

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