Paris Sportifs : La cote de PSG-City doublée pour rapporter gros





Après une longe trêve internationale, c’est reparti pour la Ligue des Champions. Et la grosse affiche de cette journée sera le match entre Manchester City et le PSG.

Manchester City contre le Paris Saint-Germain, c’est le premier gros match de la saison en Ligue des Champions ! Il faut dire que les deux clubs dominent un peu la C1, avec trois titres lors des quatre dernières saisons dont deux de suite pour le PSG. C’est donc un vrai match au sommet que les fans du football européen auront droit cette semaine. Cette rencontre se jouera ce mercredi 14 octobre à 21h00 à l’Etihad Stadium.

A cette occasion, Foot01 et Winamax vous proposent une offre d’exception qui va vous permettre de faire gonfler votre gain potentiel. Pour tous les joueurs s’inscrivent sur Winamax par le biais des liens sur cet article, la cote sera doublée pour les matchs de Ligue des Champions de cette semaine. Cliquer ICI pour vous inscrire.

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Mise maximale éligible : 20 € (le montant en "dépassement" sera payé à la cote initiale).

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Les cotes sont soumises à variation et peuvent évoluer.

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