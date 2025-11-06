ICONSPORT_276245_0140

« On commence à voir pourquoi », Rayan Cherki choque l'Europe

Ligue des Champions06 nov. , 9:00
Guillaume Conte
Rayan Cherki a encore frappé les esprits ce mercredi soir, malgré seulement 10 minutes de temps de jeu. L'Angleterre et l'Europe découvrent le talent brut formé à l'OL. 
Remplaçant au coup d’envoi contre le Borussia Dortmund, Rayan Cherki a activement participé au festival de Manchester City contre la formation allemande. Une victoire 4-1 et un dernier but pour l’ancien lyonnais, qui ne cesse d’épater avec ses prestations, ses dribbles et sa qualité technique, malgré un temps de jeu parfois faible. Ainsi, en seulement 280 minutes jouées cette saison, Cherki comptabilise déjà 6 buts marqués, sans compter ses deux passes décisives. 
Les supporters de Manchester City se régalent de voir que leur club a misé sur l’international français, et pas sur Florian Wirtz qui n’a toujours pas fait une action décisive malgré les 130 millions d’euros lâchés par son club de Liverpool cet été.  
« Rayan Cherki commence à ressembler à un joueur vraiment excitant à voir jouer pour Manchester City. Pep Guardiola a souvent loué ses qualités, mais maintenant on commence à voir pourquoi », a ainsi décrit la BBC dans son commentaire du match face à Dortmund. 
Maintenant, l’ancienne pépite de l’OL va devoir réussir à convaincre son entraineur de le titulariser dans les gros matchs, et même plus régulièrement. Mais Pep Guardiola compte bien y aller prudemment avec Cherki, blessé en début de saison et qui est encore dans un temps d’adaptation au jeu de sa nouvelle équipe et à la Premier League. L'entraineur espagnol a néanmoins déjà mis le meneur de jeu en bonne place dans son coeur. 
« C’est un joueur libre, qui va être très important pour nous et complémentaire avec beaucoup de nos joueurs », avait livré avant le match Pep Guardiola, persuadé que Rayan Cherki va continuer son impressionnante progression tout au long de la saison avec Manchester City. Les fans des Sky Blues en salivent d’avance. 

