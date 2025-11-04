Le PSG perd trois points et deux joueurs !

Grosse déconvenue pour le PSG, battu à domicile par le Bayern Munich dans un match où Paris a toujours couru après le score. Dembélé et Hakimi sont sortis sur blessure.

Au Parc des Princes, Bayern bat PSG 2-1

But pour le PSG : Joao Neves (74e)

Buts pour le Bayern : Luis Diaz (4e et 32e)

Le PSG et le Bayern s’affrontaient ce mardi soir au Parc des Princes avec pour but de continuer chacun son parcours parfait. Entre deux équipes en tête de leur championnat et habituées à presser très haut, cela partait fort. Sur une relance peu inspirée de Nuno Mendes, une transition éclair débouchait sur le but de Luis Diaz, qui avait bien suivi l’action (0-1, 4e). Un premier tournant de la rencontre, suivi par bien d’autres. Ousmane Dembélé pensait égaliser d’un but de près, avant de se voir être signalé hors-jeu (22e). Dans la foulée, l’attaquant français sortait sur blessure, se rendant directement aux vestiaires.

Et comme si cela ne suffisait pas, sur une très grosse erreur de Marquinhos, Luis Diaz rôdait et inscrivait un doublé (0-2, 32e). Le Colombien se sentait pousser des ailes, mais allait complètement vriller juste avant la pause. Pris par Hakimi, il effectuait un tacle inconscient. Non seulement le jaune reçu se transformait logiquement en rouge, mais le Marocain sortait à son tour sur blessure (45e).

Le PSG effectuait donc la seconde période en supériorité numérique. Cela débouchait sur une énorme domination, mais pas beaucoup d’occasions face au bloc bas des Allemands. Entré en jeu, Joao Neves démontrait qu’il n’avait rien perdu de son efficacité en réduisant le score d’une volée (1-2, 74e). Dès lors, le PSG poussait très fort dans le dernier quart d’heure, mais le Bayern, à l’image d’un Neuer vigilant, tenait ce court avantage jusqu’au bout.

Un vrai coup d’arrêt pour le PSG, qui a montré quelques faiblesses dont le club allemand a su profiter. Et aussi une justesse d’effectif qui commence à se voir.