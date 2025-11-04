ICONSPORT_276170_0208

Le PSG perd trois points et deux joueurs !

Ligue des Champions04 nov. , 23:01
parGuillaume Conte
6
Grosse déconvenue pour le PSG, battu à domicile par le Bayern Munich dans un match où Paris a toujours couru après le score. Dembélé et Hakimi sont sortis sur blessure. 
Au Parc des Princes, Bayern bat PSG 2-1
But pour le PSG : Joao Neves (74e)
Buts pour le Bayern : Luis Diaz (4e et 32e) 
Le PSG et le Bayern s’affrontaient ce mardi soir au Parc des Princes avec pour but de continuer chacun son parcours parfait. Entre deux équipes en tête de leur championnat et habituées à presser très haut, cela partait fort. Sur une relance peu inspirée de Nuno Mendes, une transition éclair débouchait sur le but de Luis Diaz, qui avait bien suivi l’action (0-1, 4e). Un premier tournant de la rencontre, suivi par bien d’autres. Ousmane Dembélé pensait égaliser d’un but de près, avant de se voir être signalé hors-jeu (22e). Dans la foulée, l’attaquant français sortait sur blessure, se rendant directement aux vestiaires. 
Et comme si cela ne suffisait pas, sur une très grosse erreur de Marquinhos, Luis Diaz rôdait et inscrivait un doublé (0-2, 32e). Le Colombien se sentait pousser des ailes, mais allait complètement vriller juste avant la pause. Pris par Hakimi, il effectuait un tacle inconscient. Non seulement le jaune reçu se transformait logiquement en rouge, mais le Marocain sortait à son tour sur blessure (45e). 
Le PSG effectuait donc la seconde période en supériorité numérique. Cela débouchait sur une énorme domination, mais pas beaucoup d’occasions face au bloc bas des Allemands. Entré en jeu, Joao Neves démontrait qu’il n’avait rien perdu de son efficacité en réduisant le score d’une volée (1-2, 74e). Dès lors, le PSG poussait très fort dans le dernier quart d’heure, mais le Bayern, à l’image d’un Neuer vigilant, tenait ce court avantage jusqu’au bout. 
Un vrai coup d’arrêt pour le PSG, qui a montré quelques faiblesses dont le club allemand a su profiter. Et aussi une justesse d’effectif qui commence à se voir. 
6
Derniers commentaires

PSG : Les trois bourdes de Luis Enrique

Vous êtes contents vous pouvez publier votre petit article à charge. Comment Enrique aurait pu prévoir l'attentat sur Hakimi ? Vous critiquez ses choix comme l'an passé à la même période et on connait la suite...mais vous remettez encore sa vision en question. Incroyable

Le PSG perd trois points et deux joueurs !

Tres mauvaise premiere periode avec un bayern qui nous pressait bien et un marquage individuel sur viti,2 buts donnés et parfaitement evitables,un but annulé, dembouze se blesse,hakimi se prend un attentat ....2eme mi temps ou on a pu voir un double bus pdt 45 mn ,neuer leur gardien elu homme du match bref a oublier et fuck les boches bande d'***culés et diaz je te maudit sur 50 generation ord*re que tu es

Le PSG perd trois points et deux joueurs !

Et Neuer élu homme du match ca en dit très long sur notre domination

Le PSG perd trois points et deux joueurs !

on a perdu beaucoup avec Donarumma

Le PSG perd trois points et deux joueurs !

Quelle horrible soirée, souhaitons une bonne récupération et un moindre mal pour notre Hakimi. Je suis très triste ce soir.

