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L'entraîneur du RC Lens, Pierre Sage
Pierre Sage - RC Lens

RCL : Sage de retour à Lens, Jérôme Rothen sent le flop

Lens
parAlexis Rose
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Licencié par Crystal Palace ce jeudi, Pierre Sage pourrait rebondir très vite en revenant sur le banc de touche de Lens. Pas vraiment une bonne idée selon Jérôme Rothen.
Le Racing Club de Lens semble bien parti pour faire du neuf avec du vieux au sujet de son entraîneur. Puisque dans la foulée du limogeage de Yannick Cahuzac, qui n’a pas résisté aux dernières défaites des Sang et Or et notamment le 1-9 en Ligue des Champions contre Côme, la direction lensoise s’active pour faire revenir Pierre Sage. Héros de la saison dernière, le coach qui a ramené la Coupe de France dans le Nord pour la première fois en 120 ans d'histoire continue de se rapprocher d’un retour à Bollaert.

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Ciblé en priorité par le président Joseph Oughourlian, celui qui vient de se faire virer par Crystal Palace, le club qui l’avait obligé à quitter Lens avec pertes et fracas l’été dernier, pourrait signer un nouveau contrat avec le RCL en début de semaine prochaine. Une fausse bonne idée pour Jérôme Rothen, qui pense que Sage aura bien du mal à rebondir après son échec en Premier League.

« Ça va être très compliqué… »

« Je n’aime pas le réchauffé, et là c’est le cas avec Sage à Lens... Il y a encore beaucoup de joueurs qui l’ont eu comme entraîneur la saison passée. Le départ de Sage n’avait pas été compris par les supporters, les joueurs et les dirigeants… Le club est dans une situation compliquée, comme Pierre Sage. Ce n’est pas parce qu’il n’a pas réussi en Angleterre que c’est un tocard. Mais entre un tocard et un génie comme on l’a présenté en France, il y a un juste milieu à avoir. C’est un jeune entraîneur, qui est parti trop vite à l’étranger. Il aurait dû rester à Lens, dans un club qui lui correspond totalement. Est-ce que ce départ a laissé des traces ? Je ne sais pas, mais ça va être très compliqué… Est-ce qu'il aura les idées fraîches pour refaire ce qu'il a fait la saison dernière, avec une équipe dirigeante qui en a eu gros sur la patate en juin ? Il va devoir remobiliser tout un groupe après son échec à Palace, et ce ne sera pas simple », a balancé le consultant de RMC, qui pense que Sage aura du mal à soigner le Racing Club de Lens.
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