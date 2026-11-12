RCL : Sage de retour à Lens, Jérôme Rothen sent le flop

Licencié par Crystal Palace ce jeudi, Pierre Sage pourrait rebondir très vite en revenant sur le banc de touche de Lens. Pas vraiment une bonne idée selon Jérôme Rothen.

Le Racing Club de Lens semble bien parti pour faire du neuf avec du vieux au sujet de son entraîneur. Puisque dans la foulée du limogeage de Yannick Cahuzac, qui n’a pas résisté aux dernières défaites des Sang et Or et notamment le 1-9 en Ligue des Champions contre Côme, la direction lensoise s’active pour faire revenir Pierre Sage. Héros de la saison dernière, le coach qui a ramené la Coupe de France dans le Nord pour la première fois en 120 ans d'histoire continue de se rapprocher d’un retour à Bollaert.

Ciblé en priorité par le président Joseph Oughourlian, celui qui vient de se faire virer par Crystal Palace, le club qui l’avait obligé à quitter Lens avec pertes et fracas l’été dernier, pourrait signer un nouveau contrat avec le RCL en début de semaine prochaine. Une fausse bonne idée pour Jérôme Rothen, qui pense que Sage aura bien du mal à rebondir après son échec en Premier League.

« Ça va être très compliqué… »