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Malo Gusto viré en plein match de la France

Malo Gusto viré en plein match de la France

Premier League
parGuillaume Conte
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Titulaire contre l'Italie ce jeudi soir, Malo Gusto a appris de la part de ses dirigeants à Chelsea qu'il était invité à se trouver un nouveau club en janvier.
Assez peu utilisé par Xabi Alonso à Chelsea, Malo Gusto trouve le temps long sur le banc des Blues. Sans Ligue des Champions au programme, les semaines sont bien calmes à Stamford Bridge. Depuis sa dernière titularisation contre Hull City le 12 septembre, l’ancien de l’OL n’a joué que 33 minutes en Premier League, se contentant surtout de la Coupe de la Ligue pour se montrer.
Un vrai problème pour celui qui espère tout de même garder le contact avec l’équipe de France, après son apparition intéressante à la Coupe du monde aux Etats-Unis l’été dernier. Sollicite par Zinedine Zidane pour être titulaire contre l’Italie en l’absence notamment de Pierre Kalulu, Malo Gusto a toutefois appris ce jeudi soir que Chelsea ne comptait plus sur lui pour cet hiver.
Le journaliste spécialisé sur Chelsea Si Phillips dévoile ainsi que Xabi Alonso a donné son feu vert pour le départ du Français dès le mois de janvier. Les représentants de Malo Gusto se sont vus indiquer que le joueur pouvait « chercher un nouveau club » pour y finir la saison. Et la bonne nouvelle pour le natif de Décines est tout de même réconfortante, puisque Manchester City et Liverpool rêvent de le récupérer. Enzo Maresca, qui l’a eu sous ses ordres chez les Blues, aimerait bien voir Manchester City se positionner pour le faire venir en janvier.
L’été dernier à l’issue de la Coupe du monde, Chelsea rêvait de récupérer 80 millions d’euros avec l’ancien joueur de l’OL. Désormais, les prétentions ont été quelque peu revues à la baisse, avec un montant 70 ME nécessaires pour aller chercher l’arrière droit, ce qui serait déjà une très belle vente pour Chelsea pour un joueur acheté 30 ME il y a quatre ans.
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Derniers commentaires

Coup de théâtre, Mbappé dans le groupe contre l’Italie

Tu as parlé du parcours européen et des points UEFA rapportés par l'OL, et tu as rabaissé le PSG alors que la réalité était le contraire de ce que tu as dit. Change encore de sujet (Europe --> Ligue 1) comme tu fais toujours pour t'accrocher à la branche.

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La marseillaise meme en reggae ca ma toujours fait dégueuler les marches militaires ca me deglingue et votre république moi je la tringle !! Renaud

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bientot ce sera pareil en France

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Et bien... c'est d'une débilité incroyable.

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Et en Ligue1 mon petit ? Mdr

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